SUSE Virtualization logo

SUSE Virtualization

Germany EU Open source Price on Request
Website

SUSE Virtualization

SUSE Virtualization is an open-source hyperconverged infrastructure (HCI) platform designed to manage virtualized workloads within cloud-native and hybrid environments. Built on a foundation of enterprise-grade data center standards, it integrates traditional virtual machine (VM) management with container-based orchestration.

Screenshot of SUSE Virtualization

Pricing

SUSE Virtualization only offers pricing on request.

Hosting

Domain name Usage type Lookup type Hosting provider
www.suse.com Representation Web Report
Other products in category Hypervisors
Proxmox VE logo

Proxmox VE
Austria EU Open source
Website

Proxmox Virtual Environment (auch Proxmox VE) is a hypervisor from the Austria company Proxmox. Proxmox VE is open source and the company offers plans with support.

Read more
Vates VMS logo

Vates VMS
France EU Open source Free plan
Website

Vates VMS is a French open-source hypervisor for on-premises, hybrid, and edge infrastructures. Developed by French company Vates, it combines XCP-ng (a type 1 Xen-based hypervisor, hardware agnostic and compatible with any x86 hardware) and Xen Orchestra (a web-based management, administration and backup interface). With no proprietary licensing costs, Vates' business model is built entirely on professional support and services.

Read more
See more

Any suggestions?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up