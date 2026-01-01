SUSE Virtualization-Logo

SUSE Virtualization ist eine Open-Source-Plattform für Hyperconverged Infrastructure (HCI), die für die Verwaltung virtualisierter Workloads in Cloud-Native- und Hybrid-Umgebungen konzipiert ist. Auf Basis von Enterprise-Rechenzentrumsstandards integriert die Lösung das Management herkömmlicher virtueller Maschinen (VMs) mit Container-Orchestrierung.

Screenshot von SUSE Virtualization

Preisgestaltung

SUSE Virtualization bietet Preise nur auf Anfrage an.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
www.suse.com Repräsentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie Hypervisoren
Proxmox VE-Logo

Proxmox VE
Österreich EU Open Source
Website

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) ist ein Hypervisor von dem österreichischen Unternehmen Proxmox. Proxmox VE ist Open Source und das Unternehmen bietet Support-Pakete an.

Vates VMS-Logo

Vates VMS
Frankreich EU Open Source Gratis-Plan
Website

Vates VMS ist ein französischer quelloffener Hypervisor für On-Premises-, Hybrid- und Edge-Infrastrukturen. Das vom französischen Unternehmen Vates entwickelte Produkt kombiniert XCP-ng (ein Typ-1-Hypervisor auf Xen-Basis, hardwareunabhängig und kompatibel mit jeder x86-Hardware) und Xen Orchestra (eine webbasierte Verwaltungs-, Administrations- und Backup-Oberfläche). Ohne proprietäre Lizenzkosten basiert das Geschäftsmodell von Vates ausschließlich auf professionellem Support und Dienstleistungen.

