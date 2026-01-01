SUSE Virtualization
SUSE Virtualization
SUSE Virtualization ist eine Open-Source-Plattform für Hyperconverged Infrastructure (HCI), die für die Verwaltung virtualisierter Workloads in Cloud-Native- und Hybrid-Umgebungen konzipiert ist. Auf Basis von Enterprise-Rechenzentrumsstandards integriert die Lösung das Management herkömmlicher virtueller Maschinen (VMs) mit Container-Orchestrierung.
Preisgestaltung
SUSE Virtualization bietet Preise nur auf Anfrage an.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|www.suse.com
|Repräsentation
|Web
|
|Report