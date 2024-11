17. September 2022

Scaleway Object Storage ist ein S3-kompatibler Objektspeicherdienst der französischen Cloud-Plattform Scaleway. Scaleway Object Storage speichert Dateien automatisch in mehreren Verfügbarkeitszonen (Multi-AZ) und nutzt ausschließlich erneuerbare Energien für den Betrieb seiner Server. Dieses Tutorial ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man Dateien in Laravel in einem Scaleway Object Storage Bucket speichert.