Allgemeine Geschäftsbedingungen

Willkommen bei European Alternatives!

Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen beschreiben die Regeln und Vorschriften für die Nutzung der Website von European Alternatives unter der Adresse european-alternatives.eu

Wenn Sie auf diese Website zugreifen, gehen wir davon aus, dass Sie diese Bedingungen und Konditionen akzeptieren. Nutzen Sie European Alternatives nicht weiter, wenn Sie nicht mit allen auf dieser Seite genannten Bedingungen einverstanden sind.

Die folgende Terminologie gilt für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzerklärung und den Haftungsausschluss sowie alle Vereinbarungen: "Kunde", "Sie" und "Ihr" bezieht sich auf Sie, die Person, die sich auf dieser Website anmeldet und den Geschäftsbedingungen des Unternehmens zustimmt.

"Das Unternehmen", "Wir", "Wir", "Unser" und "Uns", bezieht sich auf unser Unternehmen. "Partei", "Parteien" oder "uns" bezieht sich sowohl auf den Kunden als auch auf uns. Alle Begriffe beziehen sich auf das Angebot, die Annahme und die Gegenleistung, die notwendig sind, um den Prozess unserer Unterstützung für den Kunden in der am besten geeigneten Art und Weise durchzuführen, mit dem ausdrücklichen Zweck, die Bedürfnisse des Kunden in Bezug auf die Bereitstellung der angegebenen Dienstleistungen des Unternehmens zu erfüllen, in Übereinstimmung mit und vorbehaltlich des geltenden Rechts in Österreich. Jegliche Verwendung der obigen Terminologie oder anderer Wörter in der Einzahl, Mehrzahl, Großschreibung und/oder er/sie oder sie, werden als austauschbar angesehen und beziehen sich daher auf dasselbe.

Lizenz

Sofern nicht anders angegeben, sind European Alternatives und/oder seine Lizenzgeber Eigentümer der geistigen Eigentumsrechte für das gesamte Material auf European Alternatives. Alle geistigen Eigentumsrechte sind vorbehalten. Sie können auf diese Website von European Alternatives für Ihren persönlichen Gebrauch zugreifen, sofern Sie die in diesen Nutzungsbedingungen festgelegten Einschränkungen beachten.

Sie dürfen nicht:

Material von European Alternatives erneut veröffentlichen

Material von European Alternatives verkaufen, vermieten oder unterlizenzieren

Material von European Alternatives zu reproduzieren, zu duplizieren oder zu kopieren

Inhalte von European Alternatives weiter zu verbreiten

Diese Vereinbarung beginnt mit dem Datum dieses Vertrages.

Teile dieser Website bieten den Nutzern die Möglichkeit, in bestimmten Bereichen der Website Meinungen und Informationen zu veröffentlichen und auszutauschen. European Alternatives filtert, bearbeitet, veröffentlicht oder überprüft die Kommentare nicht, bevor sie auf der Website erscheinen. Die Kommentare spiegeln nicht die Ansichten und Meinungen von European Alternatives, seinen Vertretern und/oder verbundenen Unternehmen wider. Die Kommentare spiegeln die Ansichten und Meinungen der Person wider, die sie gepostet hat. Soweit nach geltendem Recht zulässig, haftet European Alternatives nicht für die Kommentare oder für jegliche Haftung, Schäden oder Kosten, die durch die Nutzung und/oder Veröffentlichung und/oder das Erscheinen der Kommentare auf dieser Website verursacht und/oder erlitten werden.

European Alternatives behält sich das Recht vor, alle Kommentare zu überwachen und alle Kommentare zu entfernen, die als unangemessen oder beleidigend angesehen werden können oder die gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen.

Sie garantieren und sichern zu, dass:

Sie berechtigt sind, die Kommentare auf unserer Website zu veröffentlichen und über alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verfügen, um dies zu tun;

Die Kommentare verletzen keine Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechte, Patente oder Marken Dritter;

Die Kommentare enthalten kein diffamierendes, verleumderisches, beleidigendes, unanständiges oder anderweitig rechtswidriges Material, das eine Verletzung der Privatsphäre darstellt

Die Kommentare werden nicht verwendet, um für Geschäfte oder Gewohnheiten zu werben oder kommerzielle Aktivitäten oder ungesetzliche Aktivitäten darzustellen.

Sie gewähren European Alternatives hiermit eine nicht-exklusive Lizenz zur Nutzung, Reproduktion, Bearbeitung und Autorisierung anderer zur Nutzung, Reproduktion und Bearbeitung Ihrer Kommentare in allen Formen, Formaten oder Medien.

Verlinkung zu unserem Inhalt

Die folgenden Organisationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung auf unsere Website verlinken:

Regierungsbehörden;

Suchmaschinen;

Nachrichtenorganisationen;

Online-Verzeichnisverteiler dürfen auf unsere Website verlinken, so wie sie auf die Websites anderer gelisteter Unternehmen verlinken; und

Systemweit zugelassene Unternehmen, mit Ausnahme von gemeinnützigen Organisationen, Einkaufszentren für wohltätige Zwecke und Gruppen für wohltätige Zwecke, die keine Hyperlinks zu unserer Website herstellen dürfen.

Diese Organisationen können einen Link zu unserer Homepage, zu Veröffentlichungen oder zu anderen Website-Informationen setzen, solange der Link: (a) in keiner Weise irreführend ist; (b) nicht fälschlicherweise das Sponsoring, die Befürwortung oder die Genehmigung der verlinkenden Partei und ihrer Produkte und/oder Dienstleistungen impliziert; und (c) in den Kontext der Website der verlinkenden Partei passt.

Wir können andere Linkanfragen von den folgenden Arten von Organisationen berücksichtigen und genehmigen:

allgemein bekannte Informationsquellen für Verbraucher und/oder Unternehmen;

dot.com-Gemeinschaftsseiten;

Verbände oder andere Gruppen, die Wohltätigkeitsorganisationen vertreten;

Online-Verzeichnisverteiler;

Internet-Portale;

Buchhaltungs-, Anwalts- und Beratungsfirmen; und

Bildungseinrichtungen und Handelsverbände.

Wir werden Linkanfragen von diesen Organisationen genehmigen, wenn wir entscheiden, dass: (a) der Link uns oder die von uns akkreditierten Unternehmen nicht in ein schlechtes Licht rücken würde; (b) die Organisation keine negativen Erfahrungen mit uns gemacht hat; (c) der Nutzen, den wir aus der Sichtbarkeit des Hyperlinks ziehen, das Fehlen von European Alternatives ausgleicht; und (d) der Link im Zusammenhang mit allgemeinen Informationen steht.

Diese Organisationen können auf unsere Homepage verlinken, solange der Link: (a) in keiner Weise irreführend ist; (b) nicht fälschlicherweise eine Förderung, Befürwortung oder Genehmigung der verlinkenden Partei und ihrer Produkte oder Dienstleistungen impliziert; und (c) in den Kontext der Website der verlinkenden Partei passt.

Wenn Sie eine der in Absatz 2 genannten Organisationen sind und an einer Verlinkung zu unserer Website interessiert sind, müssen Sie uns darüber informieren, indem Sie eine E-Mail an European Alternatives schicken. Bitte geben Sie Ihren Namen, den Namen Ihrer Organisation, Kontaktinformationen sowie die URL Ihrer Website, eine Liste aller URLs, von denen aus Sie auf unsere Website verlinken möchten, und eine Liste der URLs auf unserer Website, zu denen Sie verlinken möchten, an. Warten Sie 2-3 Wochen auf eine Antwort.

Zugelassene Organisationen können Hyperlinks zu unserer Website wie folgt erstellen:

durch Verwendung unseres Firmennamens; oder

durch Verwendung des Uniform Resource Locator, auf den verlinkt wird, oder

durch Verwendung einer anderen Beschreibung unserer Website, auf die verlinkt wird, die im Kontext und Format des Inhalts der Website der verlinkenden Partei sinnvoll ist.

Die Verwendung des Logos von European Alternatives oder anderer Grafiken ist ohne eine Markenlizenzvereinbarung für die Verlinkung nicht gestattet.

iFrames

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung dürfen Sie keine Frames um unsere Webseiten herum erstellen, die in irgendeiner Weise die visuelle Präsentation oder das Aussehen unserer Website verändern.

Haftung für Inhalte

Wir sind nicht verantwortlich für Inhalte, die auf Ihrer Website erscheinen. Sie verpflichten sich, uns gegen alle Ansprüche zu schützen und zu verteidigen, die auf Ihrer Website erhoben werden. Es dürfen keine Links auf einer Website erscheinen, die als verleumderisch, obszön oder kriminell ausgelegt werden können oder die Rechte Dritter verletzen oder anderweitig verletzen oder die Verletzung oder anderweitige Verletzung von Rechten Dritter befürworten.

Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung

Vorbehalt der Rechte

Wir behalten uns das Recht vor, Sie aufzufordern, alle Links oder einen bestimmten Link zu unserer Website zu entfernen. Sie verpflichten sich, alle Links zu unserer Website auf Verlangen unverzüglich zu entfernen. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, diese Bedingungen und die Linkpolitik jederzeit zu ändern. Durch die kontinuierliche Verknüpfung mit unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie an diese Verknüpfungsbedingungen gebunden sind und diese befolgen.

Wenn Sie einen Link auf unserer Website finden, der aus irgendeinem Grund anstößig ist, können Sie uns jederzeit kontaktieren und informieren. Wir werden Anfragen zur Entfernung von Links prüfen, sind aber nicht verpflichtet, dies zu tun oder Ihnen direkt zu antworten.

Wir gewährleisten nicht, dass die Informationen auf dieser Website korrekt sind, wir garantieren nicht für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit; noch versprechen wir, dass die Website verfügbar bleibt oder dass das Material auf der Website auf dem neuesten Stand gehalten wird.

Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, schließen wir alle Zusicherungen, Garantien und Bedingungen in Bezug auf unsere Website und die Nutzung dieser Website aus. Nichts in diesem Haftungsausschluss wird:

unsere oder Ihre Haftung für Tod oder Körperverletzung einschränken oder ausschließen;

unsere oder Ihre Haftung für Betrug oder arglistige Täuschung einschränken oder ausschließen;

unsere oder Ihre Haftung in einer Weise beschränken, die nach geltendem Recht nicht zulässig ist; oder

unsere oder Ihre Haftung ausschließen, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen werden darf.

Die in diesem Abschnitt und an anderer Stelle in diesem Haftungsausschluss festgelegten Haftungsbeschränkungen und -verbote: (a) unterliegen dem vorangehenden Absatz; und (b) regeln alle Haftungen, die sich aus dem Haftungsausschluss ergeben, einschließlich der Haftungen, die sich aus Verträgen, unerlaubten Handlungen und aus der Verletzung gesetzlicher Pflichten ergeben.

Solange die Website und die Informationen und Dienste auf der Website kostenlos zur Verfügung gestellt werden, haften wir nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art.