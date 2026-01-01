Europäische Hypervisoren

Ein Hypervisor ist ein Virtualisierungsprogramm auf Systemebene, das es ermöglicht, mehrere virtuelle Maschinen (VMs) direkt auf physischer Hardware zu betreiben. Er bildet die Grundlage für effizientes Server- und Ressourcen-Management in modernen Rechenzentren und Cloud-Umgebungen. Hypervisoren spielen eine zentrale Rolle bei der Virtualisierung von IT-Infrastrukturen und bieten eine Vielzahl von Vorteilen, wie erhöhte Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

Weitere Informationen zu den Zulassungskriterien finden Sie hier.