Europäische Managed Kubernetes-Anbieter

gridscale ist ein Cloud-Anbieter aus Deutschland. Wie die andere Cloud-Anbieter auch bietet gridscale virtuelle Server, verwaltete Kubernetes, verwaltete Datenbanken, Load Balancer und Objektspeicher. Sie bieten eine große Auswahl an Datenbanktypen wie Postgres, Microsoft SQL, MariaDB, MySQL und Redis als Cache und als Speicher. Sie bieten auch verwaltete NFS-Server (Network File Storage), die für die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Kubernetes-Knoten hilfreich sein können. gridscale bietet Server in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden an.