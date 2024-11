Exoscale ist ein Cloud-Anbieter aus der Schweiz mit mehreren Serverstandorten in Europa. Sie bieten virtuelle Server, Objektspeicher (S3-kompatibel), managed kubernetes, managed databases, DNS und CDN an. Der Managed Database Service bietet neben den gängigen MySQL und PostgreSQL auch Apache Kafka und Redis. Die virtuellen Server sind in verschiedenen Stärken und Spezialisierungen wie CPU, Speicher, Storage optimiert verfügbar. Überdies werden eigene GPU-Instanzen angeboten, die für GPU-intensive Berechnungen genutzt werden können.

Zum Thema API-Key-Berechtigungen können API-Keys erstellt werden, die auf einzelne Service-Gruppen wie "Compute" beschränkt werden können. Für den Objektspeicherdienst kann sogar eine Einschränkung auf Bucket-Ebene vorgenommen werden.

Das Unternehmen ist im Besitz von A1, einem der größten österreichischen Kommunikationsanbieter.

Hosting