Europäische Cloud-Anbieter

Eine Cloud-Plattform (auch Cloud-Anbieter) bietet Hosting-Dienste auf Basis des aktuellen Bedarfs an. Cloud-Anbieter bieten skalierbare Dienste an und rechnen oft nach dem Prinzip der Abrechnung ab. In dieser Kategorie versuchen wir, nur Cloud-Anbieter aufzuführen, die neben virtuellen Servern auch verwaltete Dienste wie verwaltete Datenbanken, verwaltete Cluster, Object-Storage, DNS usw. anbieten und somit für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien verwendet werden können.

Hoster mit einem Schwerpunkt auf virtuellen Servern werden nur in der Kategorie vServer-Anbieter (VPS) aufgeführt. Es gibt auch eine eigene Kategorie für Plattform-as-a-Service (PaaS)-Anbieter, die sich auf das Hosting von Anwendungen und nicht auf die Bereitstellung von Infrastruktur konzentrieren.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

Weitere Informationen zu den Zulassungskriterien finden Sie hier.