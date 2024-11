Fuga Cloud ist ein Cloud-Anbieter aus den Niederlanden. Sie bieten virtuelle Server in vielen verschiedenen Größen und auch GPU und Speicher optimierte Instanzen an. Es ist möglich, Blockspeicher an die Instanzen anzuhängen. Fuga Cloud bietet auch Objektspeicher (mehr über Fuga Cloud Object Store hier), Load Balancer, verwaltete Kubernetes und DNS. Fuga Cloud basiert ebenfalls auf OpenStack und ermöglicht, die Dienste über die OpenStack CLI zu konfigurieren. Die Verwendung einer Open-Source-Plattform kann die Herstellerbindung von Cloud-Anbietern verringern.

Preisgestaltung

Die Preise für virtuelle Server beginnen bei 3,30/Monat. Managed Kubernetes ist kostenlos, Sie müssen nur für die vom Cluster verwendeten Ressourcen (V-Server, Load Balancer usw.) bezahlen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

