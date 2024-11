gridscale ist ein Cloud-Anbieter aus Deutschland. Wie die andere Cloud-Anbieter auch bietet gridscale virtuelle Server, verwaltete Kubernetes, verwaltete Datenbanken, Load Balancer und Objektspeicher. Sie bieten eine große Auswahl an Datenbanktypen wie Postgres, Microsoft SQL, MariaDB, MySQL und Redis als Cache und als Speicher. Sie bieten auch verwaltete NFS-Server (Network File Storage), die für die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Kubernetes-Knoten hilfreich sein können. gridscale bietet Server in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden an.

Preisgestaltung

gridscale bietet eine transparente Preisgestaltung. Verwaltete Datenbanken beginnen bei 50 €/Monat und 27 €/Monat für einen virtuellen Server.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter api.gridscale.io Hauptdienst Web gridscale (AS29423) Report gridscale.io Hauptdienst Web gridscale (AS29423) Report my.gridscale.io Authentifizierung Web gridscale (AS29423) Report

Nachhaltigkeit

Alle Rechenzentren von gridscale werden mit erneuerbarer Energie betrieben.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.