SysEleven MetaKube ist ein verwalteter Kubernetes-Dienst aus Deutschland. Sie sind CNCF-zertifizierter Kubernetes-Dienstleister und bieten in Deutschland ihre eigene OpenStack-Infrastruktur an. Neben dem Verkauf von Kubernetes-Clustern bieten sie auch Bausteine wie Datenbanken oder Observability-Anwendungen an, die auf dem Cluster installiert werden können.

Preisgestaltung

Die Preise für einen Cluster beginnen bei 0,1 € pro Clusterstunde (ca. 80 € pro Monat). Der nächste Plan enthält auch kuratierte verwaltete Anwendungen.

Hosting

Nachhaltigkeit

Das Rechenzentrum in Berlin wird mit erneuerbarer Energie betrieben.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.