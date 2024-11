UpCloud ist ein Cloud-Anbieter mit Servern in der ganzen Welt. Sie bieten typische Dienste wie virtuelle Server, VPC, verwaltete Datenbanken, verwaltete Kubernetes und Objektspeicher an. Der Blockspeicher kann aufgerüstet werden, um höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten (IOPS) zu erreichen, was für Datenbanken oder andere speicherintensive Anwendungen nützlich sein kann.

Preisgestaltung

Die günstigste Allzweckinstanz mit einem Kern und 1 GB RAM beginnt bei 7 €/Monat.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter hub.upcloud.com Hauptdienst Web Cloudflare (AS13335) Report api.upcloud.com Hauptdienst Web UpCloud (AS202053) Report upcloud.com Repräsentation Web Cloudflare (AS13335) Report developers.upcloud.com Dokumentation Web Cloudflare (AS13335) Report

Nachhaltigkeit

UpCloud nutzt erneuerbare Energien in einigen Rechenzentren (derzeit alle europäischen Rechenzentren). Die Liste aller Rechenzentren und deren Energiequelle finden Sie hier.