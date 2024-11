Elastx ist ein Cloud-Anbieter aus Schweden. Sie nutzen OpenStack und bieten verwaltete Kubernetes, Objektspeicher und eine Web Application Firewall an. Sie betreiben drei "accessibility zones" (AZ) in separaten Rechenzentren in Schweden, die 20 km voneinander entfernt sind, um hochverfügbare Anwendungen zu hosten.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter ops.elastx.cloud Verwaltung des Hauptdienstes Web Elastx (AS48579) Report app.jelastic.elastx.net Verwaltung des Hauptdienstes Web Elastx (AS48579) Report elastx.se Repräsentation Web Elastx (AS48579) Report

Nachhaltigkeit

Elastx verwendet ausschließlich erneuerbare Energie und ist nach ISO 14001 zertifiziert.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.