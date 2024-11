STACKIT ist ein VPS-Anbieter aus Deutschland. Sie bieten Managed Services wie Object Storage, Kubernetes, Block Storage und Datenbanken. Neben den häufig angebotenen Managed Services MySQL und Postgres bietet STACKIT auch Managed Redis, MongoDB, RabbitMQ und ELK (Elasticsearch, Logstash und Kibana) an. STACKIT betreibt derzeit zwei Rechenzentren, eines in Deutschland und eines in Österreich.

Preisgestaltung

STACKIT bietet einen sehr detaillierten Preiskalkulator für seine Dienstleistungen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting