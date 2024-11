IONOS ist Cloud-Anbieter aus Deutschland. Sie bieten typische Dienste wie virtuelle Server, VPC, verwaltete Datenbanken und Objektspeicher an.

Preisgestaltung

Die Preise für virtuelle Server werden pro Ressource (GB RAM oder virtueller Kern) berechnet. Der Preis für 1 GB RAM beträgt etwa 5$/Monat und der Preis pro Kern beginnt bei 18$/Monat.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter dcd.ionos.com Verwaltung des Hauptdienstes Web IONOS (AS8560) Report cloud.ionos.com Repräsentation Web IONOS (AS8560) Report

Nachhaltigkeit

Die Rechenzentren in Deutschland, Großbritannien und das größte in den USA nutzen ausschließlich erneuerbare Energien. In den anderen Rechenzentren wird der Kohlenstoff ausgeglichen.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.