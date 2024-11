Europäische Alternativen zu DigitalOcean

UpCloud ist ein Cloud-Anbieter mit Servern in der ganzen Welt. Sie bieten typische Dienste wie virtuelle Server, VPC, verwaltete Datenbanken, verwaltete Kubernetes und Objektspeicher an. Der Blockspeicher kann aufgerüstet werden, um höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten (IOPS) zu erreichen, was für Datenbanken oder andere speicherintensive Anwendungen nützlich sein kann.