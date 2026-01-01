T Cloud (früher Open Telekom Cloud) ist ein Cloud-Anbieter des deutschen Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG. Der Dienst basiert auf OpenStack, das open-source ist und die Herstellerabhängigkeit von Cloud-Anbietern verringern kann.

Preisgestaltung

T Cloud bietet eine sehr flexible Preisgestaltung und einen Preiskalkulator.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Nachhaltigkeit

Die Rechenzentren werden mit erneuerbaren Energien betrieben. Die T Cloud Public beinhaltet ein Sustainability Dashboard zur Darstellung von Energieverbrauch und CO₂-Emissionen sowie zur Unterstützung bei der Erfassung relevanter Nachhaltigkeitsdaten und Reporting-Anforderungen.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.