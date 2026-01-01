T Cloud
T Cloud (früher Open Telekom Cloud) ist ein Cloud-Anbieter des deutschen Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG. Der Dienst basiert auf OpenStack, das open-source ist und die Herstellerabhängigkeit von Cloud-Anbietern verringern kann.
Preisgestaltung
T Cloud bietet eine sehr flexible Preisgestaltung und einen Preiskalkulator.
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|auth.otc.t-systems.com
|Authentifizierung
|Web
|
|Report
|ecs.eu-nl.otc.t-systems.com
|Verwaltung des Hauptdienstes
|Web
|
|Report
|console.otc.t-systems.com
|Verwaltung des Hauptdienstes
|Web
|
|Report
|ecs.eu-de.otc.t-systems.com
|Verwaltung des Hauptdienstes
|Web
|
|Report
|open-telekom-cloud.com
|Repräsentation
|Web
|
|Report
|docs.otc.t-systems.com
|Dokumentation
|Web
|
|Report
Nachhaltigkeit
Die Rechenzentren werden mit erneuerbaren Energien betrieben. Die T Cloud Public beinhaltet ein Sustainability Dashboard zur Darstellung von Energieverbrauch und CO₂-Emissionen sowie zur Unterstützung bei der Erfassung relevanter Nachhaltigkeitsdaten und Reporting-Anforderungen.
Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.