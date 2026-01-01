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T Cloud

Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
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T Cloud

T Cloud (früher Open Telekom Cloud) ist ein Cloud-Anbieter des deutschen Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG. Der Dienst basiert auf OpenStack, das open-source ist und die Herstellerabhängigkeit von Cloud-Anbietern verringern kann.

Preisgestaltung

T Cloud bietet eine sehr flexible Preisgestaltung und einen Preiskalkulator.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
auth.otc.t-systems.com Authentifizierung Web Report
ecs.eu-nl.otc.t-systems.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
console.otc.t-systems.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
ecs.eu-de.otc.t-systems.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
open-telekom-cloud.com Repräsentation Web Report
docs.otc.t-systems.com Dokumentation Web Report

Nachhaltigkeit

Die Rechenzentren werden mit erneuerbaren Energien betrieben. Die T Cloud Public beinhaltet ein Sustainability Dashboard zur Darstellung von Energieverbrauch und CO₂-Emissionen sowie zur Unterstützung bei der Erfassung relevanter Nachhaltigkeitsdaten und Reporting-Anforderungen.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

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netcup
Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
EU
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netcup ist ein deutscher VPS Anbieter mit günstigen Preisen und mehreren Standorten in Europa. Sie bieten auch spezielle Speicherinstanzen an.

Mehr lesen über netcup
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Andere Produkte in der Kategorie Managed Kubernetes-Anbieter
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Scaleway
Frankreich
Nutzt erneuerbare Energie
EU
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Scaleway ist ein Cloud-Anbieter mit einer Vielzahl von Diensten. Neben der öffentlichen Cloud namens Scaleway Elements bietet er auch dedizierte Server und sogar die Anmietung von Racks in Rechenzentren an.

Die öffentliche Cloud Scaleway Elements bietet alle wichtigen Komponenten eines allgemeinen Cloud-Anbieters. Es gibt virtuelle Server, einen Objektspeicherdienst, der mit S3-kompatibel ist, DNS und VPC. Sie bieten auch einige verwaltete Dienste wie verwaltete Kubernetes oder verwaltete Datenbanken. Die verfügbaren verwalteten Datenbanken sind MySQL und PostgreSQL.

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gridscale
Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
EU
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gridscale ist ein Cloud-Anbieter aus Deutschland. Wie die andere Cloud-Anbieter auch bietet gridscale virtuelle Server, verwaltete Kubernetes, verwaltete Datenbanken, Load Balancer und Objektspeicher. Sie bieten eine große Auswahl an Datenbanktypen wie Postgres, Microsoft SQL, MariaDB, MySQL und Redis als Cache und als Speicher. Sie bieten auch verwaltete NFS-Server (Network File Storage), die für die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Kubernetes-Knoten hilfreich sein können. gridscale bietet Server in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden an.

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OVHcloud
Frankreich EU
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OVHcloud ist ein Cloud-Anbieter aus Frankreich mit einer breiten Palette von Dienstleistungen. Sie bieten die klassischen Dienste wie virtuelle Server für verschiedene Anwendungen, Objektspeicher, verwaltete Datenbanken und verwaltete Kubernetes an.

OVHcloud basiert auf OpenStack und ermöglicht es, Dienste über die OpenStack CLI zu konfigurieren.

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UpCloud
Finnland EU
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UpCloud ist ein Cloud-Anbieter mit Servern in der ganzen Welt. Sie bieten typische Dienste wie virtuelle Server, VPC, verwaltete Datenbanken, verwaltete Kubernetes und Objektspeicher an. Der Blockspeicher kann aufgerüstet werden, um höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten (IOPS) zu erreichen, was für Datenbanken oder andere speicherintensive Anwendungen nützlich sein kann.

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