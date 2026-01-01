Europäische URL-Shortener

URL-Shortener verwandeln lange Webadressen in kurze Links, die auf die ursprüngliche Seite weiterleiten. Unternehmen, Medien und Behörden nutzen sie für Links in Social-Media-Beiträgen, Drucksachen, SMS und QR-Codes, wo lange Adressen unpraktisch sind. Die meisten Dienste in dieser Kategorie betreiben die Kurzlinks auf der eigenen Domain der Kundschaft, sodass beim Empfang eine bekannte Marke statt einer allgemeinen Kurzdomain zu sehen ist. Zudem erfassen sie Klicks pro Link, meist aufgeschlüsselt nach Zeitraum, Land, Gerät oder verweisender Website, was die Auswertung von Kampagnen erleichtert. Links lassen sich in der Regel nachträglich ändern, gruppieren, mit einem Passwort schützen oder befristen und über eine API automatisch erstellen. Einige URL-Shortener sind Open Source und lassen sich auf dem eigenen Server betreiben, sodass Link- und Klickdaten vollständig unter eigener Kontrolle bleiben. Da Kurzlinks ihr Ziel verbergen, braucht ein seriöser Anbieter außerdem klare Regeln gegen Missbrauch und eine Möglichkeit, missbräuchliche Links zu melden.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

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