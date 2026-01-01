URLR ist ein URL-Shortener aus Orléans in Frankreich, der seit 2019 entwickelt wird und sich vor allem an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen richtet. Kurzlinks laufen entweder auf der Domain urlr.me oder auf einer Domain oder Subdomain, die der Kundschaft bereits gehört. Links lassen sich nach dem Erstellen bearbeiten, in Ordnern organisieren, mit einem Passwort schützen, befristen oder je nach Standort der Besucher:innen unterschiedlich weiterleiten. Außerdem erzeugt der Dienst QR-Codes, deren Ziel sich später ändern lässt, ohne dass ein neuer Code gedruckt werden muss. Ein zentrales Dashboard zeigt Besuche, eindeutige Besucher:innen sowie das Verhältnis von Klicks zu QR-Scans im Zeitverlauf. Über eine REST-API, Webhooks und Integrationen wie Zapier lassen sich Links automatisiert erstellen, und die Oberfläche ist in sechs Sprachen verfügbar.
Europäische URL-Shortener
URL-Shortener verwandeln lange Webadressen in kurze Links, die auf die ursprüngliche Seite weiterleiten. Unternehmen, Medien und Behörden nutzen sie für Links in Social-Media-Beiträgen, Drucksachen, SMS und QR-Codes, wo lange Adressen unpraktisch sind. Die meisten Dienste in dieser Kategorie betreiben die Kurzlinks auf der eigenen Domain der Kundschaft, sodass beim Empfang eine bekannte Marke statt einer allgemeinen Kurzdomain zu sehen ist. Zudem erfassen sie Klicks pro Link, meist aufgeschlüsselt nach Zeitraum, Land, Gerät oder verweisender Website, was die Auswertung von Kampagnen erleichtert. Links lassen sich in der Regel nachträglich ändern, gruppieren, mit einem Passwort schützen oder befristen und über eine API automatisch erstellen. Einige URL-Shortener sind Open Source und lassen sich auf dem eigenen Server betreiben, sodass Link- und Klickdaten vollständig unter eigener Kontrolle bleiben. Da Kurzlinks ihr Ziel verbergen, braucht ein seriöser Anbieter außerdem klare Regeln gegen Missbrauch und eine Möglichkeit, missbräuchliche Links zu melden.
Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Weitere Informationen zu den Zulassungskriterien finden Sie den Zulassungskriterien.
Europäische Services
Nemorius ist ein URL-Shortener aus Paris in Frankreich, der früher unter dem Namen LC.CX bekannt war und seit 2009 Kurzlinks erstellt. Die Kurzlinks laufen auf der Domain lc.cx oder nach einer einfachen DNS-Änderung auf der eigenen Domain der Kundschaft. Neben dem Kürzen von Links erstellt die Plattform QR-Codes, einfache Landingpages und Formulare, deren Antworten sich in einem Dashboard einsehen und exportieren lassen. Zielgruppenberichte zeigen, wie Links und QR-Codes in Kampagnen abschneiden, und für größere Teams gibt es geplante Berichte und eine Überwachung von Links. Über eine API und Integrationen mit Produktions- und Projektmanagement-Tools lassen sich Links und QR-Codes in großer Zahl erstellen.
Cuttly ist ein URL-Shortener aus Danzig in Polen, der lange Webadressen in kurze Links auf der Domain cutt.ly oder auf einer eigenen Markendomain der Kundschaft verwandelt. Für jeden Link werden Klicks erfasst und nach Standort, Gerät, Betriebssystem, Browser und verweisender Website aufgeschlüsselt. Links lassen sich mit eigenen Endungen, UTM-Parametern, Passwörtern, Ablaufdaten und gerätespezifischen Weiterleitungen versehen, und ihr Ziel kann nach der Veröffentlichung geändert werden. Neben dem Kürzen erstellt der Dienst QR-Codes, Link-in-Bio-Seiten, einfache Umfragen und Call-to-Action-Seiten. Teams können gemeinsame Arbeitsbereiche nutzen, und über eine REST-API sowie Integrationen mit Automatisierungstools wie Zapier und Make lassen sich Links automatisiert erstellen.
Selbstgehostet & Open Source
Shlink ist ein selbst gehosteter Open-Source-URL-Shortener, der in PHP geschrieben ist und unter der MIT-Lizenz steht. Er wird seit 2016 vor allem von Alejandro Celaya aus Spanien entwickelt. Statt als gehosteter Dienst läuft Shlink auf dem eigenen Server, etwa über das offizielle Docker-Image, und stellt Kurzlinks auf einer oder mehreren eigenen Domains bereit. Verwaltet werden die Links über eine REST-API, ein Kommandozeilenwerkzeug oder den separaten Open-Source-Webclient von Shlink, und sie lassen sich bearbeiten, verschlagworten, zeitlich oder nach Anzahl der Besuche begrenzen und je nach Gerät unterschiedlich weiterleiten. Jeder Besuch wird mit Angaben wie verweisender Seite und Browser erfasst, eine optionale GeoLite2-Datenbank ergänzt den ungefähren Standort. Für jeden Kurzlink lässt sich ein QR-Code erzeugen.
YOURLS, kurz für Your Own URL Shortener, ist ein selbst gehosteter Open-Source-URL-Shortener, der in PHP geschrieben ist und unter der MIT-Lizenz steht. Er läuft auf einem gewöhnlichen Webserver mit einer MySQL- oder MariaDB-Datenbank und stellt Kurzlinks auf einer frei wählbaren Domain bereit, entweder privat für eine Person oder ein Team oder öffentlich für alle. Links werden in einer Weboberfläche, über Bookmarklets oder über eine API mit JSON- oder XML-Ausgabe erstellt und bearbeitet. Für jeden Link erfasst YOURLS die Klicks im Zeitverlauf, die verweisenden Websites und die Herkunftsländer der Besucher:innen. Ein Plugin-System mit einer großen Auswahl an Erweiterungen aus der Community ergänzt Funktionen wie zusätzliche Anmeldeverfahren, Spamschutz und eigene Weiterleitungen.
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