URLR ist ein URL-Shortener aus Orléans in Frankreich, der seit 2019 entwickelt wird und sich vor allem an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen richtet. Kurzlinks laufen entweder auf der Domain urlr.me oder auf einer Domain oder Subdomain, die der Kundschaft bereits gehört. Links lassen sich nach dem Erstellen bearbeiten, in Ordnern organisieren, mit einem Passwort schützen, befristen oder je nach Standort der Besucher:innen unterschiedlich weiterleiten. Außerdem erzeugt der Dienst QR-Codes, deren Ziel sich später ändern lässt, ohne dass ein neuer Code gedruckt werden muss. Ein zentrales Dashboard zeigt Besuche, eindeutige Besucher:innen sowie das Verhältnis von Klicks zu QR-Scans im Zeitverlauf. Über eine REST-API, Webhooks und Integrationen wie Zapier lassen sich Links automatisiert erstellen, und die Oberfläche ist in sechs Sprachen verfügbar.

Preisgestaltung

URLR bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit einem kleinen monatlichen Linkkontingent, Statistiken und API-Zugang. Kostenpflichtige Monatsabos erhöhen die Grenzen für Links, erfasste Besuche, Markendomains und Nutzer:innen und ergänzen in den höheren Stufen Funktionen wie geplante Berichte, Webhooks und Single Sign-on. Die Preise sind auf der Website in Euro und US-Dollar veröffentlicht, ein Enterprise-Tarif mit individuellen Konditionen ist auf Anfrage erhältlich.

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