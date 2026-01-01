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CDN77

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CDN77 ist ein Content-Delivery-Network-Anbieter (CDN) für Medienunternehmen, Onlineshops, Webanwendungen und die Verteilung von Software. Der Dienst speichert Website-Inhalte und Dateien zwischen und liefert sie über ein weltweites Netzwerk aus. Auch Livestreaming und Video-on-Demand werden unterstützt. Mehrstufiges Caching und die Zusammenfassung gleichzeitiger Anfragen verringern wiederholte Zugriffe auf die Ursprungsserver. CDN-Ressourcen lassen sich über eine Weboberfläche oder REST-API verwalten, mit konfigurierbaren Caching-Regeln, Traffic-Statistiken und Funktionen zum Schutz von Inhalten. Betreiber ist die britische DataCamp Limited, deren kontrollierende Holdinggesellschaft Overkill Alpha in Tschechien sitzt.

Preisgestaltung

CDN77 bietet kostenpflichtige Tarife und eine Testphase, aber keinen dauerhaft kostenlosen CDN-Tarif. Der Growth-Tarif hat einen öffentlich angegebenen Monatspreis und enthält ein Traffic-Kontingent; zusätzlicher Traffic wird gesondert berechnet. Die Preise für Enterprise-Tarife werden nach Datenvolumen, Bandbreite und benötigten Funktionen vereinbart. Object Storage wird separat nach gespeichertem Datenvolumen, Anfragen und Datenverkehr außerhalb von CDN77 abgerechnet.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
client.cdn77.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
api.cdn77.com Verwaltung des Hauptdienstes Web
  • SH.cz s.r.o. (AS39392)
Report
www.cdn77.com Repräsentation Web Report
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Bunny CDN ist ein CDN-Anbieter, der Bildverarbeitung (z. B. Skalierung) und spezielle Dienste für Videostreaming anbietet. Edge Storage ermöglicht es, Objekte direkt an den Edge-Standorten zu speichern, was die Auslieferung zusätzlich beschleunigt.

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