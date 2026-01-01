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Nemorius

Frankreich EU Gratis-Plan
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Nemorius ist ein URL-Shortener aus Paris in Frankreich, der früher unter dem Namen LC.CX bekannt war und seit 2009 Kurzlinks erstellt. Die Kurzlinks laufen auf der Domain lc.cx oder nach einer einfachen DNS-Änderung auf der eigenen Domain der Kundschaft. Neben dem Kürzen von Links erstellt die Plattform QR-Codes, einfache Landingpages und Formulare, deren Antworten sich in einem Dashboard einsehen und exportieren lassen. Zielgruppenberichte zeigen, wie Links und QR-Codes in Kampagnen abschneiden, und für größere Teams gibt es geplante Berichte und eine Überwachung von Links. Über eine API und Integrationen mit Produktions- und Projektmanagement-Tools lassen sich Links und QR-Codes in großer Zahl erstellen.

Preisgestaltung

Nemorius bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit einem kleinen monatlichen Linkkontingent, einer eigenen Domain, API-Zugang und einem einfachen Klickzähler. Kostenpflichtige Monatsabos erhöhen die Grenzen für Links, erfasste Klicks, eigene Domains, Landingpages und Nutzer:innen und ergänzen Zielgruppenberichte, geplante Berichte und eine Überwachung von Links. Die Preise sind auf der Website veröffentlicht, bei jährlicher Abrechnung gibt es einen Rabatt.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Neben der Hauptplattform betreibt Nemorius eine separate Umgebung unter nemorius.eu, die laut Impressum beim französischen Anbieter Scaleway gehostet wird.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
lc.cx Hauptdienst Web Report
short.do Hauptdienst Web Report
www.nemorius.eu Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
api.nemorius.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
api.nemorius.eu Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
www.nemorius.com Repräsentation Web Report
status.nemorius.com Status-Seite Web Report
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URLR
Frankreich EU EU gehosted Gratis-Plan
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URLR ist ein URL-Shortener aus Orléans in Frankreich, der seit 2019 entwickelt wird und sich vor allem an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen richtet. Kurzlinks laufen entweder auf der Domain urlr.me oder auf einer Domain oder Subdomain, die der Kundschaft bereits gehört. Links lassen sich nach dem Erstellen bearbeiten, in Ordnern organisieren, mit einem Passwort schützen, befristen oder je nach Standort der Besucher:innen unterschiedlich weiterleiten. Außerdem erzeugt der Dienst QR-Codes, deren Ziel sich später ändern lässt, ohne dass ein neuer Code gedruckt werden muss. Ein zentrales Dashboard zeigt Besuche, eindeutige Besucher:innen sowie das Verhältnis von Klicks zu QR-Scans im Zeitverlauf. Über eine REST-API, Webhooks und Integrationen wie Zapier lassen sich Links automatisiert erstellen, und die Oberfläche ist in sechs Sprachen verfügbar.

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Cuttly
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Cuttly ist ein URL-Shortener aus Danzig in Polen, der lange Webadressen in kurze Links auf der Domain cutt.ly oder auf einer eigenen Markendomain der Kundschaft verwandelt. Für jeden Link werden Klicks erfasst und nach Standort, Gerät, Betriebssystem, Browser und verweisender Website aufgeschlüsselt. Links lassen sich mit eigenen Endungen, UTM-Parametern, Passwörtern, Ablaufdaten und gerätespezifischen Weiterleitungen versehen, und ihr Ziel kann nach der Veröffentlichung geändert werden. Neben dem Kürzen erstellt der Dienst QR-Codes, Link-in-Bio-Seiten, einfache Umfragen und Call-to-Action-Seiten. Teams können gemeinsame Arbeitsbereiche nutzen, und über eine REST-API sowie Integrationen mit Automatisierungstools wie Zapier und Make lassen sich Links automatisiert erstellen.

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