Nemorius ist ein URL-Shortener aus Paris in Frankreich, der früher unter dem Namen LC.CX bekannt war und seit 2009 Kurzlinks erstellt. Die Kurzlinks laufen auf der Domain lc.cx oder nach einer einfachen DNS-Änderung auf der eigenen Domain der Kundschaft. Neben dem Kürzen von Links erstellt die Plattform QR-Codes, einfache Landingpages und Formulare, deren Antworten sich in einem Dashboard einsehen und exportieren lassen. Zielgruppenberichte zeigen, wie Links und QR-Codes in Kampagnen abschneiden, und für größere Teams gibt es geplante Berichte und eine Überwachung von Links. Über eine API und Integrationen mit Produktions- und Projektmanagement-Tools lassen sich Links und QR-Codes in großer Zahl erstellen.

Preisgestaltung

Nemorius bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit einem kleinen monatlichen Linkkontingent, einer eigenen Domain, API-Zugang und einem einfachen Klickzähler. Kostenpflichtige Monatsabos erhöhen die Grenzen für Links, erfasste Klicks, eigene Domains, Landingpages und Nutzer:innen und ergänzen Zielgruppenberichte, geplante Berichte und eine Überwachung von Links. Die Preise sind auf der Website veröffentlicht, bei jährlicher Abrechnung gibt es einen Rabatt.

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Hosting

Neben der Hauptplattform betreibt Nemorius eine separate Umgebung unter nemorius.eu, die laut Impressum beim französischen Anbieter Scaleway gehostet wird.