Cuttly ist ein URL-Shortener aus Danzig in Polen, der lange Webadressen in kurze Links auf der Domain cutt.ly oder auf einer eigenen Markendomain der Kundschaft verwandelt. Für jeden Link werden Klicks erfasst und nach Standort, Gerät, Betriebssystem, Browser und verweisender Website aufgeschlüsselt. Links lassen sich mit eigenen Endungen, UTM-Parametern, Passwörtern, Ablaufdaten und gerätespezifischen Weiterleitungen versehen, und ihr Ziel kann nach der Veröffentlichung geändert werden. Neben dem Kürzen erstellt der Dienst QR-Codes, Link-in-Bio-Seiten, einfache Umfragen und Call-to-Action-Seiten. Teams können gemeinsame Arbeitsbereiche nutzen, und über eine REST-API sowie Integrationen mit Automatisierungstools wie Zapier und Make lassen sich Links automatisiert erstellen.

Preisgestaltung

Cuttly bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit einem kleinen monatlichen Kontingent an Kurzlinks und einer Markendomain. Die kostenpflichtigen Tarife werden monatlich oder jährlich abgerechnet und unterscheiden sich in der Zahl der Kurzlinks und Markendomains, der Aufbewahrungsdauer der Klickdaten, der Bearbeitung von Links über die API und den Teamfunktionen. Die Preise sind auf der Website veröffentlicht, größere Organisationen können einen individuellen Tarif anfragen.

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