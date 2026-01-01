Dieses Produkt ist gelistet als „Selbstgehostet & Open Source“, weshalb es nicht zwingend europäisch sein muss.

YOURLS, kurz für Your Own URL Shortener, ist ein selbst gehosteter Open-Source-URL-Shortener, der in PHP geschrieben ist und unter der MIT-Lizenz steht. Er läuft auf einem gewöhnlichen Webserver mit einer MySQL- oder MariaDB-Datenbank und stellt Kurzlinks auf einer frei wählbaren Domain bereit, entweder privat für eine Person oder ein Team oder öffentlich für alle. Links werden in einer Weboberfläche, über Bookmarklets oder über eine API mit JSON- oder XML-Ausgabe erstellt und bearbeitet. Für jeden Link erfasst YOURLS die Klicks im Zeitverlauf, die verweisenden Websites und die Herkunftsländer der Besucher:innen. Ein Plugin-System mit einer großen Auswahl an Erweiterungen aus der Community ergänzt Funktionen wie zusätzliche Anmeldeverfahren, Spamschutz und eigene Weiterleitungen.

Preisgestaltung

YOURLS ist kostenlose Open-Source-Software unter der MIT-Lizenz. Einen gehosteten Tarif gibt es nicht, es fallen nur die Kosten für den Betrieb auf dem eigenen Webserver an.

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