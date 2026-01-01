Dieses Produkt ist gelistet als „Selbstgehostet & Open Source“, weshalb es nicht zwingend europäisch sein muss.

Shlink ist ein selbst gehosteter Open-Source-URL-Shortener, der in PHP geschrieben ist und unter der MIT-Lizenz steht. Er wird seit 2016 vor allem von Alejandro Celaya aus Spanien entwickelt. Statt als gehosteter Dienst läuft Shlink auf dem eigenen Server, etwa über das offizielle Docker-Image, und stellt Kurzlinks auf einer oder mehreren eigenen Domains bereit. Verwaltet werden die Links über eine REST-API, ein Kommandozeilenwerkzeug oder den separaten Open-Source-Webclient von Shlink, und sie lassen sich bearbeiten, verschlagworten, zeitlich oder nach Anzahl der Besuche begrenzen und je nach Gerät unterschiedlich weiterleiten. Jeder Besuch wird mit Angaben wie verweisender Seite und Browser erfasst, eine optionale GeoLite2-Datenbank ergänzt den ungefähren Standort. Für jeden Kurzlink lässt sich ein QR-Code erzeugen.

Preisgestaltung

Shlink ist kostenlose Open-Source-Software unter der MIT-Lizenz. Einen gehosteten Tarif gibt es nicht, es fallen nur die Kosten für den Betrieb auf dem eigenen Server an.

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