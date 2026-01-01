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Shlink

Spanien EU Open Source Gratis-Plan GitHub
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Dieses Produkt ist gelistet als „Selbstgehostet & Open Source“, weshalb es nicht zwingend europäisch sein muss.

Shlink ist ein selbst gehosteter Open-Source-URL-Shortener, der in PHP geschrieben ist und unter der MIT-Lizenz steht. Er wird seit 2016 vor allem von Alejandro Celaya aus Spanien entwickelt. Statt als gehosteter Dienst läuft Shlink auf dem eigenen Server, etwa über das offizielle Docker-Image, und stellt Kurzlinks auf einer oder mehreren eigenen Domains bereit. Verwaltet werden die Links über eine REST-API, ein Kommandozeilenwerkzeug oder den separaten Open-Source-Webclient von Shlink, und sie lassen sich bearbeiten, verschlagworten, zeitlich oder nach Anzahl der Besuche begrenzen und je nach Gerät unterschiedlich weiterleiten. Jeder Besuch wird mit Angaben wie verweisender Seite und Browser erfasst, eine optionale GeoLite2-Datenbank ergänzt den ungefähren Standort. Für jeden Kurzlink lässt sich ein QR-Code erzeugen.

Preisgestaltung

Shlink ist kostenlose Open-Source-Software unter der MIT-Lizenz. Einen gehosteten Tarif gibt es nicht, es fallen nur die Kosten für den Betrieb auf dem eigenen Server an.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
shlink.io Repräsentation Web
  • Railway (AS400940)
Report
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URLR-Logo

URLR
Frankreich EU EU gehosted Gratis-Plan
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URLR ist ein URL-Shortener aus Orléans in Frankreich, der seit 2019 entwickelt wird und sich vor allem an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen richtet. Kurzlinks laufen entweder auf der Domain urlr.me oder auf einer Domain oder Subdomain, die der Kundschaft bereits gehört. Links lassen sich nach dem Erstellen bearbeiten, in Ordnern organisieren, mit einem Passwort schützen, befristen oder je nach Standort der Besucher:innen unterschiedlich weiterleiten. Außerdem erzeugt der Dienst QR-Codes, deren Ziel sich später ändern lässt, ohne dass ein neuer Code gedruckt werden muss. Ein zentrales Dashboard zeigt Besuche, eindeutige Besucher:innen sowie das Verhältnis von Klicks zu QR-Scans im Zeitverlauf. Über eine REST-API, Webhooks und Integrationen wie Zapier lassen sich Links automatisiert erstellen, und die Oberfläche ist in sechs Sprachen verfügbar.

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Nemorius
Frankreich EU Gratis-Plan
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Nemorius ist ein URL-Shortener aus Paris in Frankreich, der früher unter dem Namen LC.CX bekannt war und seit 2009 Kurzlinks erstellt. Die Kurzlinks laufen auf der Domain lc.cx oder nach einer einfachen DNS-Änderung auf der eigenen Domain der Kundschaft. Neben dem Kürzen von Links erstellt die Plattform QR-Codes, einfache Landingpages und Formulare, deren Antworten sich in einem Dashboard einsehen und exportieren lassen. Zielgruppenberichte zeigen, wie Links und QR-Codes in Kampagnen abschneiden, und für größere Teams gibt es geplante Berichte und eine Überwachung von Links. Über eine API und Integrationen mit Produktions- und Projektmanagement-Tools lassen sich Links und QR-Codes in großer Zahl erstellen.

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