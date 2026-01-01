KI-Gateways stellen Anwendungen einen einzigen API-Endpunkt bereit, über den Anfragen an Modelle vieler verschiedener Anbieter weitergeleitet werden. Sie verwalten API-Schlüssel, erfassen die Nutzung, setzen Budgets um und sorgen für Ausweichlösungen bei Ausfällen. Oft kommen Caching, Protokollierung und Schutzmechanismen hinzu, sodass Teams Modelle wechseln oder kombinieren können, ohne ihren Anwendungscode zu ändern. Diese Kategorie umfasst europäische KI-Gateways mit einem API-Endpunkt, der in der EU, im EWR, in der EFTA oder im Vereinigten Königreich gehostet wird und sich so konfigurieren lässt, dass Anfragen nur an europäische Anbieter mit dort gehosteter Infrastruktur gehen. Ein Gateway muss Zugriff auf mehrere Modellanbieter bieten, da die Weiterleitung zwischen ihnen seine Kernfunktion ist. Es unterscheidet sich von LLM-APIs, bei denen der Anbieter die Modelle selbst betreibt, während ein KI-Gateway Anfragen an solche Anbieter weiterreicht. Reines GPU-Hosting und Dienste, die an einen einzelnen Modellanbieter gebunden sind, gehören nicht dazu.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

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