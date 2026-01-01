EUrouter ist ein KI-Gateway aus Amsterdam in den Niederlanden, das eine OpenAI-kompatible API für mehr als 100 Sprachmodelle und weitere KI-Modelle bereitstellt. Anfragen werden nach Preis, Latenz und Verfügbarkeit verteilt, dazu kommen Ausfallsicherung zwischen Anbietern, Ausgabenlimits pro Schlüssel und eine Nutzungsüberwachung. Zu den Anbietern zählen Mistral AI, OVHcloud, Scaleway, IONOS und weitere europäische Unternehmen sowie europäische Regionen von AWS Bedrock und Microsoft Foundry. Über Routing-Optionen lassen sich einzelne Anbieter zulassen oder ausschließen, die Datenspeicherung auf null Tage begrenzen und mit der Option eu_owned Anfragen auf Anbieter mit Hauptsitz im EWR beschränken. Entwickler:innen mit bestehenden Integrationen im Stil von OpenRouter können durch Ändern der Basis-URL wechseln.

Preisgestaltung

Es gibt einen kostenlosen Tarif mit monatlichem Anfragelimit und höherem Aufschlag auf die Anbieterpreise sowie kostenpflichtige Monatstarife mit größerem Anfragekontingent und niedrigerem Aufschlag. Die Modellnutzung wird zusätzlich zu den Tarifen der Anbieter abgerechnet. Die Tarifpreise sind auf der Website öffentlich einsehbar.

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