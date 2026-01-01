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Deutschland EU EU gehosted
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Melious

Melious ist ein KI-Gateway aus Saarbrücken in Deutschland, das über eine mit den OpenAI- und Anthropic-SDKs kompatible API Zugriff auf mehr als 60 Open-Weight-Modelle bietet. Anfragen werden auf Inferenzanbieter in acht europäischen Ländern verteilt, und bei einem Ausfall versucht das Gateway automatisch den nächsten Anbieter. Nutzer:innen wählen über einen Zusatz im Modellnamen eine Routing-Variante wie ausgewogen, Geschwindigkeit, Preis, Eco oder Batch. Neben Textmodellen gibt es Embeddings, Bildgenerierung, Sprachmodelle und eine Chat-Oberfläche mit Werkzeugen wie Websuche und Codeausführung. Melious leitet Anfragen nicht an Anbieter außerhalb Europas weiter, sodass für ein rein europäisches Routing keine Einstellung nötig ist.

Preisgestaltung

Melious rechnet je nach Modell nutzungsabhängig pro Million Tokens, pro Bild oder pro Audiominute ab, ohne Vertragsbindung. Zusätzlich gibt es Monatsabos für Coding-Werkzeuge, vom Basistarif bis zu unbegrenzten Tarifen mit Grenzen für gleichzeitige Generierungen. Die Preise sind öffentlich und verstehen sich ohne Umsatzsteuer.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
api.melious.ai Hauptdienst Web Report
melious.ai Repräsentation Web
  • G-Core Labs S.A. (AS199524)
Report
Andere Produkte in der Kategorie KI-Gateways
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Cortecs
Österreich EU EU gehosted
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Cortecs ist ein KI-Gateway aus Wien in Österreich, das Entwickler:innen eine OpenAI-kompatible API für viele Sprachmodelle bietet. Jede Anfrage wird anhand von Kosten, Geschwindigkeit oder einer Kombination beider Kriterien an einen geeigneten Cloud-Anbieter geleitet, und bei Ausfällen kann das Gateway auf ein anderes Modell ausweichen. Eine Projekteinstellung und ein Anfrageparameter namens eu_native beschränken das Routing auf Anbieter mit Sitz in der EU, weitere Optionen steuern die Nulldatenspeicherung und den Einsatz quantisierter Modelle. Teams verwalten API-Schlüssel, Budgets, Nutzungsberichte und Voreinstellungen in einer Web-Konsole und können eigene Anbieterschlüssel einbinden. Cortecs eignet sich für Unternehmen, die gehostete Modelle nutzen und dabei kontrollieren wollen, welche Anbieter ihre Daten verarbeiten.

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EUrouter
Niederlande EU EU gehosted Gratis-Plan
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EUrouter ist ein KI-Gateway aus Amsterdam in den Niederlanden, das eine OpenAI-kompatible API für mehr als 100 Sprachmodelle und weitere KI-Modelle bereitstellt. Anfragen werden nach Preis, Latenz und Verfügbarkeit verteilt, dazu kommen Ausfallsicherung zwischen Anbietern, Ausgabenlimits pro Schlüssel und eine Nutzungsüberwachung. Zu den Anbietern zählen Mistral AI, OVHcloud, Scaleway, IONOS und weitere europäische Unternehmen sowie europäische Regionen von AWS Bedrock und Microsoft Foundry. Über Routing-Optionen lassen sich einzelne Anbieter zulassen oder ausschließen, die Datenspeicherung auf null Tage begrenzen und mit der Option eu_owned Anfragen auf Anbieter mit Hauptsitz im EWR beschränken. Entwickler:innen mit bestehenden Integrationen im Stil von OpenRouter können durch Ändern der Basis-URL wechseln.

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