Melious ist ein KI-Gateway aus Saarbrücken in Deutschland, das über eine mit den OpenAI- und Anthropic-SDKs kompatible API Zugriff auf mehr als 60 Open-Weight-Modelle bietet. Anfragen werden auf Inferenzanbieter in acht europäischen Ländern verteilt, und bei einem Ausfall versucht das Gateway automatisch den nächsten Anbieter. Nutzer:innen wählen über einen Zusatz im Modellnamen eine Routing-Variante wie ausgewogen, Geschwindigkeit, Preis, Eco oder Batch. Neben Textmodellen gibt es Embeddings, Bildgenerierung, Sprachmodelle und eine Chat-Oberfläche mit Werkzeugen wie Websuche und Codeausführung. Melious leitet Anfragen nicht an Anbieter außerhalb Europas weiter, sodass für ein rein europäisches Routing keine Einstellung nötig ist.

Preisgestaltung

Melious rechnet je nach Modell nutzungsabhängig pro Million Tokens, pro Bild oder pro Audiominute ab, ohne Vertragsbindung. Zusätzlich gibt es Monatsabos für Coding-Werkzeuge, vom Basistarif bis zu unbegrenzten Tarifen mit Grenzen für gleichzeitige Generierungen. Die Preise sind öffentlich und verstehen sich ohne Umsatzsteuer.

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