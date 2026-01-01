Cortecs ist ein KI-Gateway aus Wien in Österreich, das Entwickler:innen eine OpenAI-kompatible API für viele Sprachmodelle bietet. Jede Anfrage wird anhand von Kosten, Geschwindigkeit oder einer Kombination beider Kriterien an einen geeigneten Cloud-Anbieter geleitet, und bei Ausfällen kann das Gateway auf ein anderes Modell ausweichen. Eine Projekteinstellung und ein Anfrageparameter namens eu_native beschränken das Routing auf Anbieter mit Sitz in der EU, weitere Optionen steuern die Nulldatenspeicherung und den Einsatz quantisierter Modelle. Teams verwalten API-Schlüssel, Budgets, Nutzungsberichte und Voreinstellungen in einer Web-Konsole und können eigene Anbieterschlüssel einbinden. Cortecs eignet sich für Unternehmen, die gehostete Modelle nutzen und dabei kontrollieren wollen, welche Anbieter ihre Daten verarbeiten.

Preisgestaltung

Die Abrechnung erfolgt pro Token. Die angezeigten Preise orientieren sich an den Tarifen der zugrunde liegenden Modellanbieter, umgerechnet in Euro, und beim Aufladen des Guthabens fällt eine pauschale Servicegebühr von 5 % an. Die Preise sind auf der Website öffentlich einsehbar.

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