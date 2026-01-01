Europäische LLM-APIs

LLM-APIs ermöglichen Softwareanwendungen den programmatischen Zugriff auf verwaltete KI-Modelle zur Erzeugung und Verarbeitung von Text. Entwickler:innen können diese Dienste für dialogorientierte Assistenten, Zusammenfassungen, Übersetzungen, Informationsextraktion, Codegenerierung, strukturierte Ausgaben und weitere Sprachaufgaben nutzen, ohne eine eigene Infrastruktur für die Modellbereitstellung zu betreiben. Ein Dienst kann zusätzlich Embeddings oder multimodale Modelle anbieten, die Textgenerierung muss jedoch eine zentrale Funktion der API sein. Diese Kategorie umfasst europäische LLM-API-Anbieter, deren zentrale Inferenzverarbeitung in der EU, im EWR oder in der EFTA auf Infrastruktur geeigneter europäischer Unternehmen gehostet wird. Reine KI-Chatbots für Endnutzer:innen, API-Gateways, die Anfragen lediglich an Drittanbieter weiterleiten, reines GPU-Hosting und ausschließlich selbst hostbare Modelle sind ausgeschlossen.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

Weitere Informationen zu den Zulassungskriterien finden Sie den Zulassungskriterien.