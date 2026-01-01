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IONOS AI Model Hub

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IONOS AI Model Hub

IONOS AI Model Hub ist eine verwaltete Plattform für generative KI aus Deutschland. Sie bietet OpenAI-kompatible und native APIs für Text- und Bilderzeugung, Embeddings, Dokumentsammlungen, semantische Suche und Retrieval-Augmented Generation. Entwickler:innen können kuratierte Open-Source-Sprachmodelle für Chat, Text- und Codegenerierung nutzen, ohne GPU-Infrastruktur verwalten zu müssen. Die Abrechnung richtet sich nach dem gewählten Modell und den verarbeiteten Token oder Bildern.

Preisgestaltung

Die Nutzung wird nach dem gewählten Modell abgerechnet. Sprachmodelle werden pro Million Eingabe- und Ausgabe-Token, Embedding-Modelle nach verarbeiteten Token und Bildmodelle pro erzeugtem Bild berechnet. Die aktuellen Preise sind auf der Preisseite von IONOS Cloud veröffentlicht.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

IONOS gibt an, dass alle Dienste des AI Model Hub einschließlich Inferenz-Endpunkten und verwalteten Vektordatenbanken in IONOS-Cloud-Rechenzentren in Deutschland gehostet werden. Der dokumentierte OpenAI-kompatible Endpunkt befindet sich im von IONOS betriebenen Rechenzentrum in Berlin.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
openai.inference.de-txl.ionos.com Hauptdienst Web Report
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Scaleway Generative APIs
Frankreich EU EU gehosted Gratis-Plan
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Scaleway Generative APIs ist ein verwalteter Dienst für Modellinferenz aus Frankreich. Die serverlosen APIs bieten OpenAI-kompatiblen Zugriff auf Sprach-, Reasoning-, Vision-, Audio-, Embedding- und Reranking-Modelle, während dedizierte Bereitstellungen kuratierte oder von Kund:innen ausgewählte Modelle ausführen können. Die Endpunkte zur Textgenerierung unterstützen Chat Completions, strukturierte Ausgaben, Tool-Aufrufe, Streaming und Stapelverarbeitung. Die serverlose Nutzung wird nach Token oder Aufgabe abgerechnet und umfasst ein dauerhaftes kostenloses Kontingent.

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Nebius Token Factory
Niederlande EU EU gehosted
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Nebius Token Factory bietet verwaltete Inferenz für Open-Source-Sprachmodelle über eine OpenAI-kompatible API. Entwickler:innen können den Dienst für Chat-Completions, Schlussfolgerungen, Codegenerierung, Embeddings und verwandte Anwendungsfälle nutzen, ohne eine eigene Infrastruktur für die Modellbereitstellung zu betreiben. Die öffentlichen serverlosen Endpunkte werden tokenbasiert abgerechnet, während optionale dedizierte Endpunkte reservierte Kapazität und die Auswahl einer Bereitstellungsregion ermöglichen. Der Dienst unterstützt die Authentifizierung per API-Schlüssel, einen browserbasierten Playground und modellspezifische Leistungsstufen.

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