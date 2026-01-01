IONOS AI Model Hub ist eine verwaltete Plattform für generative KI aus Deutschland. Sie bietet OpenAI-kompatible und native APIs für Text- und Bilderzeugung, Embeddings, Dokumentsammlungen, semantische Suche und Retrieval-Augmented Generation. Entwickler:innen können kuratierte Open-Source-Sprachmodelle für Chat, Text- und Codegenerierung nutzen, ohne GPU-Infrastruktur verwalten zu müssen. Die Abrechnung richtet sich nach dem gewählten Modell und den verarbeiteten Token oder Bildern.

Preisgestaltung

Die Nutzung wird nach dem gewählten Modell abgerechnet. Sprachmodelle werden pro Million Eingabe- und Ausgabe-Token, Embedding-Modelle nach verarbeiteten Token und Bildmodelle pro erzeugtem Bild berechnet. Die aktuellen Preise sind auf der Preisseite von IONOS Cloud veröffentlicht.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

IONOS gibt an, dass alle Dienste des AI Model Hub einschließlich Inferenz-Endpunkten und verwalteten Vektordatenbanken in IONOS-Cloud-Rechenzentren in Deutschland gehostet werden. Der dokumentierte OpenAI-kompatible Endpunkt befindet sich im von IONOS betriebenen Rechenzentrum in Berlin.