Scaleway Generative APIs ist ein verwalteter Dienst für Modellinferenz aus Frankreich. Die serverlosen APIs bieten OpenAI-kompatiblen Zugriff auf Sprach-, Reasoning-, Vision-, Audio-, Embedding- und Reranking-Modelle, während dedizierte Bereitstellungen kuratierte oder von Kund:innen ausgewählte Modelle ausführen können. Die Endpunkte zur Textgenerierung unterstützen Chat Completions, strukturierte Ausgaben, Tool-Aufrufe, Streaming und Stapelverarbeitung. Die serverlose Nutzung wird nach Token oder Aufgabe abgerechnet und umfasst ein dauerhaftes kostenloses Kontingent.

Preisgestaltung

Die serverlose Nutzung wird nach Modell und Aufgabe abgerechnet, meist pro Million Eingabe- und Ausgabe-Token. Ein dauerhaftes kostenloses Kontingent umfasst ein monatliches Guthaben für tokenbasierte Modelle und Audiotranskription; Stapelanfragen werden vergünstigt abgerechnet. Dedizierte Bereitstellungen werden nach der Laufzeit der bereitgestellten Instanz berechnet.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Scaleway gibt an, dass alle serverlosen Modelle derzeit in einem von OPCORE betriebenen Rechenzentrum in Paris gehostet werden, und garantiert für über api.scaleway.ai erreichbare Modelle weiterhin Hosting in Europa.