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Scaleway Generative APIs

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Scaleway Generative APIs

Scaleway Generative APIs ist ein verwalteter Dienst für Modellinferenz aus Frankreich. Die serverlosen APIs bieten OpenAI-kompatiblen Zugriff auf Sprach-, Reasoning-, Vision-, Audio-, Embedding- und Reranking-Modelle, während dedizierte Bereitstellungen kuratierte oder von Kund:innen ausgewählte Modelle ausführen können. Die Endpunkte zur Textgenerierung unterstützen Chat Completions, strukturierte Ausgaben, Tool-Aufrufe, Streaming und Stapelverarbeitung. Die serverlose Nutzung wird nach Token oder Aufgabe abgerechnet und umfasst ein dauerhaftes kostenloses Kontingent.

Preisgestaltung

Die serverlose Nutzung wird nach Modell und Aufgabe abgerechnet, meist pro Million Eingabe- und Ausgabe-Token. Ein dauerhaftes kostenloses Kontingent umfasst ein monatliches Guthaben für tokenbasierte Modelle und Audiotranskription; Stapelanfragen werden vergünstigt abgerechnet. Dedizierte Bereitstellungen werden nach der Laufzeit der bereitgestellten Instanz berechnet.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Scaleway gibt an, dass alle serverlosen Modelle derzeit in einem von OPCORE betriebenen Rechenzentrum in Paris gehostet werden, und garantiert für über api.scaleway.ai erreichbare Modelle weiterhin Hosting in Europa.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
api.scaleway.ai Hauptdienst Web Report
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Nebius Token Factory
Niederlande EU EU gehosted
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Nebius Token Factory bietet verwaltete Inferenz für Open-Source-Sprachmodelle über eine OpenAI-kompatible API. Entwickler:innen können den Dienst für Chat-Completions, Schlussfolgerungen, Codegenerierung, Embeddings und verwandte Anwendungsfälle nutzen, ohne eine eigene Infrastruktur für die Modellbereitstellung zu betreiben. Die öffentlichen serverlosen Endpunkte werden tokenbasiert abgerechnet, während optionale dedizierte Endpunkte reservierte Kapazität und die Auswahl einer Bereitstellungsregion ermöglichen. Der Dienst unterstützt die Authentifizierung per API-Schlüssel, einen browserbasierten Playground und modellspezifische Leistungsstufen.

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OVHcloud AI Endpoints
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OVHcloud AI Endpoints ist ein verwalteter Dienst für generative KI-APIs aus Frankreich. Entwickler:innen erhalten serverlosen Zugriff auf vortrainierte Sprach-, Reasoning-, Vision-, Embedding-, Bild- und Sprachmodelle, ohne selbst eine Inferenzinfrastruktur bereitstellen zu müssen. Die mit OpenAI kompatiblen Routen für Chat Completions und Responses unterstützen unter anderem Textgenerierung, strukturierte Ausgaben und Funktionsaufrufe. Der Zugriff kann mit API-Schlüsseln authentifiziert werden, die Abrechnung richtet sich nach dem gewählten Modell.

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