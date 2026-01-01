OVHcloud AI Endpoints ist ein verwalteter Dienst für generative KI-APIs aus Frankreich. Entwickler:innen erhalten serverlosen Zugriff auf vortrainierte Sprach-, Reasoning-, Vision-, Embedding-, Bild- und Sprachmodelle, ohne selbst eine Inferenzinfrastruktur bereitstellen zu müssen. Die mit OpenAI kompatiblen Routen für Chat Completions und Responses unterstützen unter anderem Textgenerierung, strukturierte Ausgaben und Funktionsaufrufe. Der Zugriff kann mit API-Schlüsseln authentifiziert werden, die Abrechnung richtet sich nach dem gewählten Modell.

Preisgestaltung

Die nutzungsabhängige Abrechnung variiert je nach Modell und Aufgabe. Ein- und Ausgabe von Sprachmodellen werden pro Million Token berechnet; der öffentliche Katalog zeigt die aktuellen Preise für jedes Modell. Zeitlich begrenzte Testguthaben sind verfügbar, gelten aber nicht als dauerhaft kostenloser Tarif.

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Hosting

OVHcloud gibt an, dass AI Endpoints auf eigener Infrastruktur in europäischen Rechenzentren betrieben wird. Der dokumentierte, mit OpenAI kompatible Dienst-Endpunkt nutzt die von OVHcloud betriebene Domain ai.cloud.ovh.net.