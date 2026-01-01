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Nebius Token Factory

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Nebius Token Factory

Nebius Token Factory bietet verwaltete Inferenz für Open-Source-Sprachmodelle über eine OpenAI-kompatible API. Entwickler:innen können den Dienst für Chat-Completions, Schlussfolgerungen, Codegenerierung, Embeddings und verwandte Anwendungsfälle nutzen, ohne eine eigene Infrastruktur für die Modellbereitstellung zu betreiben. Die öffentlichen serverlosen Endpunkte werden tokenbasiert abgerechnet, während optionale dedizierte Endpunkte reservierte Kapazität und die Auswahl einer Bereitstellungsregion ermöglichen. Der Dienst unterstützt die Authentifizierung per API-Schlüssel, einen browserbasierten Playground und modellspezifische Leistungsstufen.

Preisgestaltung

Die öffentliche serverlose Inferenz wird nach Eingabe- und Ausgabetokens abgerechnet; die Preise unterscheiden sich je nach Modell und Leistungsstufe. Kostenlose Startguthaben sind zeitlich oder mengenmäßig begrenzt und gelten nicht als dauerhaft kostenloser Tarif. Für dedizierte Endpunkte gilt eine separate kapazitätsbasierte Abrechnung.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Die zentrale API-Domain verweist auf Infrastruktur von Nebius B.V. Für dedizierte Endpunkte dokumentiert Nebius feste, von Kund:innen gewählte Bereitstellungsregionen, darunter eu-north1 in Finnland. Öffentliche serverlose Endpunkte werden tokenbasiert abgerechnet, können jedoch die Region wechseln; nur eine feste EU-Bereitstellung erfüllt die regionale Hosting-Anforderung der Kategorie.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
api.tokenfactory.nebius.com Hauptdienst Web
  • Nebius B.V. (AS213291)
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