LLMrouter.eu-Logo

LLMrouter.eu

Deutschland EU EU gehosted Gratis-Plan
Website

LLMrouter.eu

LLMrouter.eu ist ein KI-Gateway aus München in Deutschland, das vom IT-Beratungsunternehmen MAKONIS GmbH betrieben wird. Es bietet einen OpenAI-kompatiblen Endpunkt, über den Organisationen Sprachmodelle mehrerer Anbieter erreichen, mit automatischem Ausweichen bei Ausfällen. Administrator:innen verwalten Nutzer:innen und API-Schlüssel zentral und können Modelle nach Anbieter, Region und Standort des Rechenzentrums auswählen. Höhere Tarife ergänzen einen Datenschutzfilter und einen Schutz vor Jailbreak-Versuchen, die Eingaben auf sensible Inhalte prüfen, einen Manager für Dokumentation nach dem EU AI Act sowie erweiterte Routing-Regeln. Das Gateway lässt sich außerdem im eigenen Kubernetes-Cluster betreiben.

Preisgestaltung

Ein kostenloser Tarif deckt einfaches Routing und die Schlüsselverwaltung ab. Kostenpflichtige Monatstarife ergänzen unter anderem einen Datenschutzfilter, erweitertes Routing, Werkzeuge für den EU AI Act, bevorzugten Support und Self-Hosting, bei jährlicher Zahlung gibt es einen Rabatt. Die Modellnutzung wird über Guthaben bezahlt, wobei die Aufladegebühr in höheren Tarifen niedriger ausfällt. Die Tarifpreise sind auf der Website öffentlich einsehbar.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
proxy.llmrouter.eu Hauptdienst Web Report
app.llmrouter.eu Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
llmrouter.eu Repräsentation Web Report
docs.llmrouter.eu Dokumentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie KI-Gateways
Cortecs-Logo

Cortecs
Österreich EU EU gehosted
Website

Cortecs ist ein KI-Gateway aus Wien in Österreich, das Entwickler:innen eine OpenAI-kompatible API für viele Sprachmodelle bietet. Jede Anfrage wird anhand von Kosten, Geschwindigkeit oder einer Kombination beider Kriterien an einen geeigneten Cloud-Anbieter geleitet, und bei Ausfällen kann das Gateway auf ein anderes Modell ausweichen. Eine Projekteinstellung und ein Anfrageparameter namens eu_native beschränken das Routing auf Anbieter mit Sitz in der EU, weitere Optionen steuern die Nulldatenspeicherung und den Einsatz quantisierter Modelle. Teams verwalten API-Schlüssel, Budgets, Nutzungsberichte und Voreinstellungen in einer Web-Konsole und können eigene Anbieterschlüssel einbinden. Cortecs eignet sich für Unternehmen, die gehostete Modelle nutzen und dabei kontrollieren wollen, welche Anbieter ihre Daten verarbeiten.

Mehr lesen über Cortecs
Melious-Logo

Melious
Deutschland EU EU gehosted
Website

Melious ist ein KI-Gateway aus Saarbrücken in Deutschland, das über eine mit den OpenAI- und Anthropic-SDKs kompatible API Zugriff auf mehr als 60 Open-Weight-Modelle bietet. Anfragen werden auf Inferenzanbieter in acht europäischen Ländern verteilt, und bei einem Ausfall versucht das Gateway automatisch den nächsten Anbieter. Nutzer:innen wählen über einen Zusatz im Modellnamen eine Routing-Variante wie ausgewogen, Geschwindigkeit, Preis, Eco oder Batch. Neben Textmodellen gibt es Embeddings, Bildgenerierung, Sprachmodelle und eine Chat-Oberfläche mit Werkzeugen wie Websuche und Codeausführung. Melious leitet Anfragen nicht an Anbieter außerhalb Europas weiter, sodass für ein rein europäisches Routing keine Einstellung nötig ist.

Mehr lesen über Melious
See more

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up