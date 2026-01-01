LLMrouter.eu ist ein KI-Gateway aus München in Deutschland, das vom IT-Beratungsunternehmen MAKONIS GmbH betrieben wird. Es bietet einen OpenAI-kompatiblen Endpunkt, über den Organisationen Sprachmodelle mehrerer Anbieter erreichen, mit automatischem Ausweichen bei Ausfällen. Administrator:innen verwalten Nutzer:innen und API-Schlüssel zentral und können Modelle nach Anbieter, Region und Standort des Rechenzentrums auswählen. Höhere Tarife ergänzen einen Datenschutzfilter und einen Schutz vor Jailbreak-Versuchen, die Eingaben auf sensible Inhalte prüfen, einen Manager für Dokumentation nach dem EU AI Act sowie erweiterte Routing-Regeln. Das Gateway lässt sich außerdem im eigenen Kubernetes-Cluster betreiben.

Preisgestaltung

Ein kostenloser Tarif deckt einfaches Routing und die Schlüsselverwaltung ab. Kostenpflichtige Monatstarife ergänzen unter anderem einen Datenschutzfilter, erweitertes Routing, Werkzeuge für den EU AI Act, bevorzugten Support und Self-Hosting, bei jährlicher Zahlung gibt es einen Rabatt. Die Modellnutzung wird über Guthaben bezahlt, wobei die Aufladegebühr in höheren Tarifen niedriger ausfällt. Die Tarifpreise sind auf der Website öffentlich einsehbar.

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