Europäische E-Mail-Anbieter

Proton Mail ist ein E-Mail-Anbieter aus der Schweiz, mit einem starken Fokus auf Datenschutz und Sicherheit. Er wurde von Wissenschaftlern am CERN mit dem Ziel gegründet, die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen. Die Server befinden sich in der Schweiz und die Daten sind verschlüsselt - Proton Mail hat also keine Möglichkeit, auf Ihre privaten Daten zuzugreifen!