Infomaniak Public Cloud ist der Schweizer VPS-Anbieter. Er bietet erstklassige Ausrüstung in sicheren Tier-3+-Rechenzentren in der Schweiz, in denen auch einige seiner anderen Dienste gehostet werden.

Preisgestaltung

Die Preise können auf der Website konfiguriert und mit denen der Mitbewerber verglichen werden, sind jederzeit kündbar und werden entweder stundenweise oder monatlich berechnet.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Infomaniak ist in der Schweiz gehostet.

Nachhaltigkeit

Infomaniak verwendet 100 % erneuerbare Energie, gleicht seine Emissionen um 200 % aus und versucht ständig, seinen Energieverbrauch zu senken.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.