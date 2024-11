Kolab Now ist ein E-Mail-Anbieter aus der Schweiz. Sie sind Open-Source und von Grund auf mit Blick auf die Sicherheit aufgebaut und verwenden nur offene Standards für die Speicherung von Daten und die Kommunikation, was eine Abhängigkeit von Anbietern verhindert. Die Dienste von Kolab Now sind vollständig Ende-zu-Ende verschlüsselt und unterstützen Perfect-Forward-Secrecy. Ihr Service besteht hauptsächlich aus E-Mails, aber sie bieten auch einen Kalender, einen Kontakt sowie Notizen und Dateispeicherdienste.

Preisgestaltung

Der E-Mail Only Plan kostet monatlich 5 CHF. Der komplette Kolab Now Plan inklusive Kalender, Notizen, Kontakte kostet 9,90 CHF monatlich.

Hosting

Die Dienste von Kolab Now werden in der Schweiz gehostet.