mailbox.org ist ein deutscher E-Mail-Anbieter. Er bietet Webmail, Kalender (inkl. CalDav), Kontakte (inkl. CardDav). Ihre Server sind CO2-neutral und sie haben auch eine Videoanruf-Funktion. In den größeren Tarifen ist es auch möglich, eine eigene Domain zu verwenden.

Wert Webmail-Software Open-Xchange

Preisgestaltung

mailbox.org bietet drei Tarife an: Light, Standard und Plus. Light kostet 1€/Monat, Standard 3€/Monat und Plus 6€/Monat. Die größeren Tarife bieten mehr Funktionen (wie benutzerdefinierte Domains) und mehr Speicherplatz.

Hosting

Mailbox.org wird auf dedizierten Servern an zwei verschiedenen Standorten in Deutschland gehostet.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter office.mailbox.org Hauptdienst Web Heinlein-Support GmbH (AS199118) Report login.mailbox.org Authentifizierung Web Heinlein-Support GmbH (AS199118) Report mailbox.org SPF-Domain Outgoing mail Heinlein-Support GmbH (AS199118)

PlusServer GmbH (AS61157) Report imap.mailbox.org IMAP-Server Web Heinlein-Support GmbH (AS199118) Report smtp.mailbox.org SMTP-Server Web Heinlein-Support GmbH (AS199118) Report pop3.mailbox.org POP-Server Web Heinlein-Support GmbH (AS199118) Report mailbox.org Repräsentation Web Heinlein-Support GmbH (AS199118) Report

Nachhaltigkeit

Die Server von mailbox.org werden zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.