Proton Mail ist ein E-Mail-Anbieter aus der Schweiz, mit einem starken Fokus auf Datenschutz und Sicherheit. Er wurde von Wissenschaftlern am CERN mit dem Ziel gegründet, die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen. Die Server befinden sich in der Schweiz und die Daten sind verschlüsselt - Proton Mail hat also keine Möglichkeit, auf Ihre privaten Daten zuzugreifen!

Preisgestaltung

Der Dienst kann kostenlos und mit eingeschränktem Funktionsumfang genutzt werden - zusätzlich bieten die Tarife 'Plus' für 3,29 €/Monat, 'Professional' für 5,38 €/Monat und 'Visionary' für 19,96 €/Monat benutzerdefinierte Domains, mehr Speicherplatz und ein VPN im 'Visionary'-Tarif.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Proton Mail wird an mehreren Standorten in der Schweiz auf Hardware gehostet, die Proton gehören und von ihnen betrieben werden.