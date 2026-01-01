Europäische DMARC-Monitoring-Tools

DMARC-Monitoring-Tools sammeln und analysieren die Berichte, die empfangende Mailserver über E-Mails verschicken, die angeblich von der eigenen Domain stammen. Diese Aggregate-Reports kommen als XML-Dateien, etwa von Gmail oder Outlook, und sind ohne Hilfsmittel kaum lesbar. Die Tools werten sie automatisch aus und zeigen, welche Server und Dienste im Namen einer Domain E-Mails versenden und ob diese Nachrichten die SPF- und DKIM-Prüfung mit korrektem Alignment bestehen. So lassen sich falsch konfigurierte Absender, vergessene Dienste und Versuche, die Domain für Phishing zu missbrauchen, leichter erkennen.

Viele Produkte begleiten den schrittweisen Wechsel von einer reinen Beobachtungsrichtlinie zu quarantine oder reject und warnen, wenn sich DNS-Einträge ändern. Einige bieten zusätzlich gehostete SPF-Einträge, MTA-STS, TLS-Reporting oder BIMI an. Genutzt werden DMARC-Monitoring-Tools von IT-Teams, Managed Service Providern und Unternehmen, die E-Mails über ihre eigenen Domains versenden.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

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