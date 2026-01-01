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DMARCTrust

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DMARCTrust

DMARCTrust ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports einer Domain empfängt, verarbeitet und darstellt, welche Quellen E-Mails versenden und wie sie die Authentifizierung bestehen. Kostenpflichtige Tarife ergänzen Failure-Reports, TLS-RPT-Monitoring, Warnungen bei DNS-Änderungen, API-Schlüssel und Datenexport. Bei der Registrierung wird gewählt, ob die Daten in einer EU- oder einer US-Region gespeichert und verarbeitet werden. Außerdem gibt es kostenlose Hilfswerkzeuge wie einen DMARC-Record-Generator und Domain-Prüfungen. Betrieben wird der Dienst von der französischen Firma FLGXPL, einem Ein-Personen-Unternehmen in Paris.

Preisgestaltung

Ein kostenloser Tarif deckt eine Domain mit monatlich begrenzter Zahl verarbeiteter Reports und sieben Tagen Aufbewahrung ab. Zwei öffentliche Bezahltarife enthalten mehr Domains, längere Aufbewahrung, Warnungen bei DNS-Änderungen und Einladungen für Teammitglieder, der höhere ergänzt Werkzeuge wie einen SPF-Optimizer, MTA-STS-Hosting und TLS-RPT-Auswertungen. Zusätzliche Domains werden gesondert berechnet, Gebühren pro Nutzer:in oder pro Nachricht fallen nicht an. Die Preise werden in mehreren Währungen angezeigt, bei jährlicher Zahlung gibt es einen Rabatt.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
reports.dmarctrust.com Hauptdienst Incoming mail
  • OVHcloud (AS16276)
  • Fastmail Pty Ltd (AS151847)
Report
www.dmarctrust.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
www.dmarctrust.com Repräsentation Web Report
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DMARCwise
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DMARCwise ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das Aggregate-Reports einer Domain sammelt und in einem Web-Dashboard mit wöchentlichen Zusammenfassungen aufbereitet. Hinzu kommen Diagnosen für SPF und DKIM, SMTP-TLS-Reporting und MTA-STS. DMARC-Einträge lassen sich über eine CNAME-Delegation vom Dienst hosten, sodass Richtlinien im Dashboard statt beim DNS-Anbieter geändert werden. Teams arbeiten gemeinsam in einer Organisation, und in höheren Tarifen stehen eine REST-API und Single Sign-on bereit. Managed Service Provider und Agenturen können viele Kundendomains in einem Konto verwalten. DMARCwise ist ein unabhängiges Kleinunternehmen aus Italien.

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DMARC Advisor
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DMARC Advisor ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports empfangender Mailserver verarbeitet und verständlich aufbereitet. Neben dem Reporting gibt es Verwaltungsfunktionen wie den Umgang mit SPF einschließlich Flattening sowie Prüfungen für DKIM und BIMI. Organisationen können den Weg von einer reinen Beobachtungsrichtlinie zu strengerer Durchsetzung gehen und behalten dabei die legitimen Absender im Blick. Eine Portfolioansicht unterstützt Managed Service Provider, die viele Domains für unterschiedliche Kundschaft betreuen. Die Oberfläche gibt es auf Niederländisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Hinter dem Produkt steht die DMARC Advisor B.V. in Dordrecht in den Niederlanden, die früher unter dem Namen dmarcian Europe B.V. auftrat.

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