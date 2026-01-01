DMARCTrust ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports einer Domain empfängt, verarbeitet und darstellt, welche Quellen E-Mails versenden und wie sie die Authentifizierung bestehen. Kostenpflichtige Tarife ergänzen Failure-Reports, TLS-RPT-Monitoring, Warnungen bei DNS-Änderungen, API-Schlüssel und Datenexport. Bei der Registrierung wird gewählt, ob die Daten in einer EU- oder einer US-Region gespeichert und verarbeitet werden. Außerdem gibt es kostenlose Hilfswerkzeuge wie einen DMARC-Record-Generator und Domain-Prüfungen. Betrieben wird der Dienst von der französischen Firma FLGXPL, einem Ein-Personen-Unternehmen in Paris.

Preisgestaltung

Ein kostenloser Tarif deckt eine Domain mit monatlich begrenzter Zahl verarbeiteter Reports und sieben Tagen Aufbewahrung ab. Zwei öffentliche Bezahltarife enthalten mehr Domains, längere Aufbewahrung, Warnungen bei DNS-Änderungen und Einladungen für Teammitglieder, der höhere ergänzt Werkzeuge wie einen SPF-Optimizer, MTA-STS-Hosting und TLS-RPT-Auswertungen. Zusätzliche Domains werden gesondert berechnet, Gebühren pro Nutzer:in oder pro Nachricht fallen nicht an. Die Preise werden in mehreren Währungen angezeigt, bei jährlicher Zahlung gibt es einen Rabatt.

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