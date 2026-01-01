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DMARC Advisor

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DMARC Advisor

DMARC Advisor ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports empfangender Mailserver verarbeitet und verständlich aufbereitet. Neben dem Reporting gibt es Verwaltungsfunktionen wie den Umgang mit SPF einschließlich Flattening sowie Prüfungen für DKIM und BIMI. Organisationen können den Weg von einer reinen Beobachtungsrichtlinie zu strengerer Durchsetzung gehen und behalten dabei die legitimen Absender im Blick. Eine Portfolioansicht unterstützt Managed Service Provider, die viele Domains für unterschiedliche Kundschaft betreuen. Die Oberfläche gibt es auf Niederländisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Hinter dem Produkt steht die DMARC Advisor B.V. in Dordrecht in den Niederlanden, die früher unter dem Namen dmarcian Europe B.V. auftrat.

Preisgestaltung

Ein kostenloser Tarif deckt wenige versendende Domains mit begrenztem E-Mail-Volumen und einer Woche Datenhistorie ab. Die kostenpflichtigen Tarife richten sich nach der Unternehmensgröße und gibt es als Variante nur für Reporting oder für Reporting und Management, mit mehr Domains, höheren Volumina, längerer Historie und mehr Nutzer:innen. Die Preise sind öffentlich, und bezahlte Tarife lassen sich 14 Tage ohne Zahlungsdaten testen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
ag.eu.dmarcadvisor.com Hauptdienst Incoming mail Report
dmarcadvisor.com Hauptdienst Incoming mail Report
eu-login.dmarcmanager.app Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
dmarcadvisor.com Repräsentation Web
  • Your Hosting B.V. (AS48635)
Report
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DMARCwise
Italien EU EU gehosted Gratis-Plan
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DMARCwise ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das Aggregate-Reports einer Domain sammelt und in einem Web-Dashboard mit wöchentlichen Zusammenfassungen aufbereitet. Hinzu kommen Diagnosen für SPF und DKIM, SMTP-TLS-Reporting und MTA-STS. DMARC-Einträge lassen sich über eine CNAME-Delegation vom Dienst hosten, sodass Richtlinien im Dashboard statt beim DNS-Anbieter geändert werden. Teams arbeiten gemeinsam in einer Organisation, und in höheren Tarifen stehen eine REST-API und Single Sign-on bereit. Managed Service Provider und Agenturen können viele Kundendomains in einem Konto verwalten. DMARCwise ist ein unabhängiges Kleinunternehmen aus Italien.

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DuzMarc
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DuzMarc ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports auswertet, die Mailprovider über eine Domain verschicken. Live-Dashboards zeigen, welche Server und Dienste im Namen der Domain E-Mails versenden und ob deren Nachrichten SPF, DKIM und DMARC-Alignment bestehen. Warnungen weisen auf neue oder verdächtige Absender hin, und die IP-Adressen der Absender werden um Angaben zu Netzwerk und Organisation ergänzt. Eine Kartenansicht zeigt, woher E-Mails stammen, die sich als von der Domain kommend ausgeben. Der Zugriff lässt sich mit rollenbasierten Rechten und Zwei-Faktor-Anmeldung im Team teilen, ein Audit-Log hält Änderungen fest. Das Tool richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen sowie IT-Dienstleister, die E-Mails über eigene Domains versenden. Betrieben wird der Dienst von einem kleinen Unternehmen aus Utrecht in den Niederlanden.

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