DMARC Advisor ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports empfangender Mailserver verarbeitet und verständlich aufbereitet. Neben dem Reporting gibt es Verwaltungsfunktionen wie den Umgang mit SPF einschließlich Flattening sowie Prüfungen für DKIM und BIMI. Organisationen können den Weg von einer reinen Beobachtungsrichtlinie zu strengerer Durchsetzung gehen und behalten dabei die legitimen Absender im Blick. Eine Portfolioansicht unterstützt Managed Service Provider, die viele Domains für unterschiedliche Kundschaft betreuen. Die Oberfläche gibt es auf Niederländisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Hinter dem Produkt steht die DMARC Advisor B.V. in Dordrecht in den Niederlanden, die früher unter dem Namen dmarcian Europe B.V. auftrat.

Preisgestaltung

Ein kostenloser Tarif deckt wenige versendende Domains mit begrenztem E-Mail-Volumen und einer Woche Datenhistorie ab. Die kostenpflichtigen Tarife richten sich nach der Unternehmensgröße und gibt es als Variante nur für Reporting oder für Reporting und Management, mit mehr Domains, höheren Volumina, längerer Historie und mehr Nutzer:innen. Die Preise sind öffentlich, und bezahlte Tarife lassen sich 14 Tage ohne Zahlungsdaten testen.

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