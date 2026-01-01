DuzMarc ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports auswertet, die Mailprovider über eine Domain verschicken. Live-Dashboards zeigen, welche Server und Dienste im Namen der Domain E-Mails versenden und ob deren Nachrichten SPF, DKIM und DMARC-Alignment bestehen. Warnungen weisen auf neue oder verdächtige Absender hin, und die IP-Adressen der Absender werden um Angaben zu Netzwerk und Organisation ergänzt. Eine Kartenansicht zeigt, woher E-Mails stammen, die sich als von der Domain kommend ausgeben. Der Zugriff lässt sich mit rollenbasierten Rechten und Zwei-Faktor-Anmeldung im Team teilen, ein Audit-Log hält Änderungen fest. Das Tool richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen sowie IT-Dienstleister, die E-Mails über eigene Domains versenden. Betrieben wird der Dienst von einem kleinen Unternehmen aus Utrecht in den Niederlanden.

Preisgestaltung

Vier öffentlich einsehbare Monatstarife, die sich in der Zahl der Domains, der Teammitglieder, dem Berichtsvolumen, der Datenhistorie und Extras wie Geografiekarten, Audit-Log und Überwachung von DNS-Änderungen unterscheiden. Einen dauerhaft kostenlosen Tarif gibt es nicht, jedes Konto startet aber mit einer 30-tägigen Testphase ohne Kreditkarte. Die Tarife sind monatlich kündbar.

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