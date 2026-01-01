DMARCwise ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das Aggregate-Reports einer Domain sammelt und in einem Web-Dashboard mit wöchentlichen Zusammenfassungen aufbereitet. Hinzu kommen Diagnosen für SPF und DKIM, SMTP-TLS-Reporting und MTA-STS. DMARC-Einträge lassen sich über eine CNAME-Delegation vom Dienst hosten, sodass Richtlinien im Dashboard statt beim DNS-Anbieter geändert werden. Teams arbeiten gemeinsam in einer Organisation, und in höheren Tarifen stehen eine REST-API und Single Sign-on bereit. Managed Service Provider und Agenturen können viele Kundendomains in einem Konto verwalten. DMARCwise ist ein unabhängiges Kleinunternehmen aus Italien.

Preisgestaltung

Ein kostenloser Tarif deckt eine Domain mit zwei Wochen Datenaufbewahrung und wöchentlichen Zusammenfassungen ab, ohne gehostete DMARC-Einträge und ohne API-Zugang. Drei öffentliche Bezahltarife bieten mehr Domains, längere Aufbewahrung, gehostete Einträge und MTA-STS, die oberen beiden enthalten Single Sign-on und die REST-API. Bezahltarife lassen sich 14 Tage ohne Kreditkarte testen, für Startups und gemeinnützige Organisationen gibt es Rabatte. Managed Service Provider können ein nutzungsbasiertes Modell wählen.

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