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DMARCwise

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DMARCwise

DMARCwise ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das Aggregate-Reports einer Domain sammelt und in einem Web-Dashboard mit wöchentlichen Zusammenfassungen aufbereitet. Hinzu kommen Diagnosen für SPF und DKIM, SMTP-TLS-Reporting und MTA-STS. DMARC-Einträge lassen sich über eine CNAME-Delegation vom Dienst hosten, sodass Richtlinien im Dashboard statt beim DNS-Anbieter geändert werden. Teams arbeiten gemeinsam in einer Organisation, und in höheren Tarifen stehen eine REST-API und Single Sign-on bereit. Managed Service Provider und Agenturen können viele Kundendomains in einem Konto verwalten. DMARCwise ist ein unabhängiges Kleinunternehmen aus Italien.

Preisgestaltung

Ein kostenloser Tarif deckt eine Domain mit zwei Wochen Datenaufbewahrung und wöchentlichen Zusammenfassungen ab, ohne gehostete DMARC-Einträge und ohne API-Zugang. Drei öffentliche Bezahltarife bieten mehr Domains, längere Aufbewahrung, gehostete Einträge und MTA-STS, die oberen beiden enthalten Single Sign-on und die REST-API. Bezahltarife lassen sich 14 Tage ohne Kreditkarte testen, für Startups und gemeinnützige Organisationen gibt es Rabatte. Managed Service Provider können ein nutzungsbasiertes Modell wählen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
dmarcwise.email Hauptdienst Incoming mail
  • Soverin B.V. (AS211993)
Report
dmarcwise.io Hauptdienst Web Report
api.dmarcwise.io Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
favicons.dmarcwise.io Statischer Inhalt Web Report
dmarcwise.io Repräsentation Web Report
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DMARC Advisor
Niederlande EU Gratis-Plan
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DMARC Advisor ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports empfangender Mailserver verarbeitet und verständlich aufbereitet. Neben dem Reporting gibt es Verwaltungsfunktionen wie den Umgang mit SPF einschließlich Flattening sowie Prüfungen für DKIM und BIMI. Organisationen können den Weg von einer reinen Beobachtungsrichtlinie zu strengerer Durchsetzung gehen und behalten dabei die legitimen Absender im Blick. Eine Portfolioansicht unterstützt Managed Service Provider, die viele Domains für unterschiedliche Kundschaft betreuen. Die Oberfläche gibt es auf Niederländisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Hinter dem Produkt steht die DMARC Advisor B.V. in Dordrecht in den Niederlanden, die früher unter dem Namen dmarcian Europe B.V. auftrat.

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DuzMarc
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DuzMarc ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports auswertet, die Mailprovider über eine Domain verschicken. Live-Dashboards zeigen, welche Server und Dienste im Namen der Domain E-Mails versenden und ob deren Nachrichten SPF, DKIM und DMARC-Alignment bestehen. Warnungen weisen auf neue oder verdächtige Absender hin, und die IP-Adressen der Absender werden um Angaben zu Netzwerk und Organisation ergänzt. Eine Kartenansicht zeigt, woher E-Mails stammen, die sich als von der Domain kommend ausgeben. Der Zugriff lässt sich mit rollenbasierten Rechten und Zwei-Faktor-Anmeldung im Team teilen, ein Audit-Log hält Änderungen fest. Das Tool richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen sowie IT-Dienstleister, die E-Mails über eigene Domains versenden. Betrieben wird der Dienst von einem kleinen Unternehmen aus Utrecht in den Niederlanden.

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