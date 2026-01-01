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Mailhardener

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Mailhardener

Mailhardener ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Berichte von Mailservern über eine Domain zusammenführt und beim Einrichten der E-Mail-Authentifizierung anleitet. Es deckt SPF, DKIM und DMARC ab und ergänzt SMTP-TLS-Reporting, das Hosting von MTA-STS-Richtlinien und BIMI-Dateien sowie die Überwachung von DNS-Änderungen. Das Dashboard zeigt, welche Quellen im Namen der Domain E-Mails versenden und wie sie bei den Authentifizierungsprüfungen im Zeitverlauf abschneiden. Für Managed Service Provider, die viele Kundendomains betreuen, gibt es ein mandantenfähiges Paket. Entwickelt wird Mailhardener von der Mailhardener B.V. in Den Haag in den Niederlanden.

Preisgestaltung

Ein kostenloser Tarif für den privaten Gebrauch oder zum Ausprobieren deckt eine Domain mit einem Monat Datenaufbewahrung ab. Die kostenpflichtigen Tarife richten sich nach der Zahl der Domains, bieten längere Aufbewahrung und Mehrbenutzerzugang und werden monatlich oder jährlich abgerechnet. Eine Enterprise-Option gibt es auf Anfrage. Die Preise der Standardtarife sind öffentlich.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
in.mailhardener.com Hauptdienst Incoming mail
  • Signet B.V. (AS20857)
Report
www.mailhardener.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
www.mailhardener.com Repräsentation Web Report
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DMARCwise
Italien EU EU gehosted Gratis-Plan
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DMARCwise ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das Aggregate-Reports einer Domain sammelt und in einem Web-Dashboard mit wöchentlichen Zusammenfassungen aufbereitet. Hinzu kommen Diagnosen für SPF und DKIM, SMTP-TLS-Reporting und MTA-STS. DMARC-Einträge lassen sich über eine CNAME-Delegation vom Dienst hosten, sodass Richtlinien im Dashboard statt beim DNS-Anbieter geändert werden. Teams arbeiten gemeinsam in einer Organisation, und in höheren Tarifen stehen eine REST-API und Single Sign-on bereit. Managed Service Provider und Agenturen können viele Kundendomains in einem Konto verwalten. DMARCwise ist ein unabhängiges Kleinunternehmen aus Italien.

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DMARC Advisor
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DMARC Advisor ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports empfangender Mailserver verarbeitet und verständlich aufbereitet. Neben dem Reporting gibt es Verwaltungsfunktionen wie den Umgang mit SPF einschließlich Flattening sowie Prüfungen für DKIM und BIMI. Organisationen können den Weg von einer reinen Beobachtungsrichtlinie zu strengerer Durchsetzung gehen und behalten dabei die legitimen Absender im Blick. Eine Portfolioansicht unterstützt Managed Service Provider, die viele Domains für unterschiedliche Kundschaft betreuen. Die Oberfläche gibt es auf Niederländisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Hinter dem Produkt steht die DMARC Advisor B.V. in Dordrecht in den Niederlanden, die früher unter dem Namen dmarcian Europe B.V. auftrat.

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