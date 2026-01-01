Mailhardener ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Berichte von Mailservern über eine Domain zusammenführt und beim Einrichten der E-Mail-Authentifizierung anleitet. Es deckt SPF, DKIM und DMARC ab und ergänzt SMTP-TLS-Reporting, das Hosting von MTA-STS-Richtlinien und BIMI-Dateien sowie die Überwachung von DNS-Änderungen. Das Dashboard zeigt, welche Quellen im Namen der Domain E-Mails versenden und wie sie bei den Authentifizierungsprüfungen im Zeitverlauf abschneiden. Für Managed Service Provider, die viele Kundendomains betreuen, gibt es ein mandantenfähiges Paket. Entwickelt wird Mailhardener von der Mailhardener B.V. in Den Haag in den Niederlanden.

Preisgestaltung

Ein kostenloser Tarif für den privaten Gebrauch oder zum Ausprobieren deckt eine Domain mit einem Monat Datenaufbewahrung ab. Die kostenpflichtigen Tarife richten sich nach der Zahl der Domains, bieten längere Aufbewahrung und Mehrbenutzerzugang und werden monatlich oder jährlich abgerechnet. Eine Enterprise-Option gibt es auf Anfrage. Die Preise der Standardtarife sind öffentlich.

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