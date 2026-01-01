DMARCwise ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das Aggregate-Reports einer Domain sammelt und in einem Web-Dashboard mit wöchentlichen Zusammenfassungen aufbereitet. Hinzu kommen Diagnosen für SPF und DKIM, SMTP-TLS-Reporting und MTA-STS. DMARC-Einträge lassen sich über eine CNAME-Delegation vom Dienst hosten, sodass Richtlinien im Dashboard statt beim DNS-Anbieter geändert werden. Teams arbeiten gemeinsam in einer Organisation, und in höheren Tarifen stehen eine REST-API und Single Sign-on bereit. Managed Service Provider und Agenturen können viele Kundendomains in einem Konto verwalten. DMARCwise ist ein unabhängiges Kleinunternehmen aus Italien.
Europäische Alternativen zu PowerDMARC
PowerDMARC ist ein DMARC-Monitoring-Tool aus den USA, betrieben von der MENAINFOSEC, Inc., einem in Delaware eingetragenen Unternehmen mit weiteren Büros in Armenien und der Golfregion. Es verarbeitet DMARC-Aggregate-Reports und zeigt, welche Quellen im Namen einer Domain E-Mails versenden, und bietet daneben Werkzeuge für SPF, DKIM, MTA-STS, TLS-Reporting und BIMI. Die Plattform wird von Unternehmen jeder Größe und von Managed Service Providern genutzt, die viele Kundendomains in einem Konto verwalten können. Nach eigenen Angaben gehört PowerDMARC zu den größeren Anbietern von DMARC-Monitoring-Tools und hat Kundschaft in mehr als 100 Ländern.
Diese Seite listet Europäische PowerDMARC-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
DMARC Advisor
DMARC Advisor ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports empfangender Mailserver verarbeitet und verständlich aufbereitet. Neben dem Reporting gibt es Verwaltungsfunktionen wie den Umgang mit SPF einschließlich Flattening sowie Prüfungen für DKIM und BIMI. Organisationen können den Weg von einer reinen Beobachtungsrichtlinie zu strengerer Durchsetzung gehen und behalten dabei die legitimen Absender im Blick. Eine Portfolioansicht unterstützt Managed Service Provider, die viele Domains für unterschiedliche Kundschaft betreuen. Die Oberfläche gibt es auf Niederländisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Hinter dem Produkt steht die DMARC Advisor B.V. in Dordrecht in den Niederlanden, die früher unter dem Namen dmarcian Europe B.V. auftrat.
DuzMarc ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports auswertet, die Mailprovider über eine Domain verschicken. Live-Dashboards zeigen, welche Server und Dienste im Namen der Domain E-Mails versenden und ob deren Nachrichten SPF, DKIM und DMARC-Alignment bestehen. Warnungen weisen auf neue oder verdächtige Absender hin, und die IP-Adressen der Absender werden um Angaben zu Netzwerk und Organisation ergänzt. Eine Kartenansicht zeigt, woher E-Mails stammen, die sich als von der Domain kommend ausgeben. Der Zugriff lässt sich mit rollenbasierten Rechten und Zwei-Faktor-Anmeldung im Team teilen, ein Audit-Log hält Änderungen fest. Das Tool richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen sowie IT-Dienstleister, die E-Mails über eigene Domains versenden. Betrieben wird der Dienst von einem kleinen Unternehmen aus Utrecht in den Niederlanden.
Mailhardener
Mailhardener ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Berichte von Mailservern über eine Domain zusammenführt und beim Einrichten der E-Mail-Authentifizierung anleitet. Es deckt SPF, DKIM und DMARC ab und ergänzt SMTP-TLS-Reporting, das Hosting von MTA-STS-Richtlinien und BIMI-Dateien sowie die Überwachung von DNS-Änderungen. Das Dashboard zeigt, welche Quellen im Namen der Domain E-Mails versenden und wie sie bei den Authentifizierungsprüfungen im Zeitverlauf abschneiden. Für Managed Service Provider, die viele Kundendomains betreuen, gibt es ein mandantenfähiges Paket. Entwickelt wird Mailhardener von der Mailhardener B.V. in Den Haag in den Niederlanden.
DMARCTrust
DMARCTrust ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports einer Domain empfängt, verarbeitet und darstellt, welche Quellen E-Mails versenden und wie sie die Authentifizierung bestehen. Kostenpflichtige Tarife ergänzen Failure-Reports, TLS-RPT-Monitoring, Warnungen bei DNS-Änderungen, API-Schlüssel und Datenexport. Bei der Registrierung wird gewählt, ob die Daten in einer EU- oder einer US-Region gespeichert und verarbeitet werden. Außerdem gibt es kostenlose Hilfswerkzeuge wie einen DMARC-Record-Generator und Domain-Prüfungen. Betrieben wird der Dienst von der französischen Firma FLGXPL, einem Ein-Personen-Unternehmen in Paris.
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