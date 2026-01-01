Europäische Alternativen zu PowerDMARC

PowerDMARC ist ein DMARC-Monitoring-Tool aus den USA, betrieben von der MENAINFOSEC, Inc., einem in Delaware eingetragenen Unternehmen mit weiteren Büros in Armenien und der Golfregion. Es verarbeitet DMARC-Aggregate-Reports und zeigt, welche Quellen im Namen einer Domain E-Mails versenden, und bietet daneben Werkzeuge für SPF, DKIM, MTA-STS, TLS-Reporting und BIMI. Die Plattform wird von Unternehmen jeder Größe und von Managed Service Providern genutzt, die viele Kundendomains in einem Konto verwalten können. Nach eigenen Angaben gehört PowerDMARC zu den größeren Anbietern von DMARC-Monitoring-Tools und hat Kundschaft in mehr als 100 Ländern.

Diese Seite listet Europäische PowerDMARC-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).