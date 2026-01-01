Europäische Alternativen zu Obsidian

Obsidian ist eine plattformübergreifende Anwendung zur Organisation von Wissen mithilfe von bidirektionalen Links und lokal gespeicherten Markdown-Dateien. Als Marktführer im Bereich personaler Wissensmanagement-Tools bietet es eine erweiterbare Plattform, die lokale Kontrolle über Daten kombiniert mit einem optionalen, Ende-zu-Ende-verschlüsselten Synchronisationsdienst. Dadurch eignet sich die Anwendung besonders für Nutzende, die Datenschutz, Privatsphäre und langfristige Datenhoheit prioritär behandeln.

Diese Seite listet Europäische Obsidian-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).