Anytype ist eine Schweizer plattformübergreifende, datenschutzorientierte App zur Organisation von Notizen, Projekten und persönlichen Wissensdatenbanken, entwickelt mit Fokus auf lokale Datenspeicherung und Benutzerkontrolle. Die Software ermöglicht es Nutzenden, Informationen in einem flexiblen, objektorientierten System zu strukturieren, wobei komplexe Vorlagen erstellt und verwaltet werden können. Diese Vorlagen lassen sich optional in einer von Anytype bereitgestellten Galerie veröffentlichen, um den Austausch innerhalb der Nutzendencommunity zu fördern. Anytype ist ein Open-Source-Projekt, was bedeutet, dass der Quellcode öffentlich einsehbar und modifizierbar ist. Die App ist für Desktop- und mobile Geräte verfügbar.

Wert Desktop-App-Plattformen Windows, macOS, Linux Mobile-App-Plattformen Android, iOS Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Ja Kollaboration Ja Lizenz Any Source Available License 1.0

Preisgestaltung

Anytype bietet einen kostenlosen Tarif mit allen Funktionen der App selbst. Nur die Cloud-Funktionen sind im kostenlosen Tarif eingeschränkt. Sie können nur 100 MB synchronisieren und 10 Kanäle freigeben. Die kostenpflichtigen Optionen bieten mehr Speicherplatz und unbegrenzte freigegebene Kanäle.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting