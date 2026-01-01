Joplin ist eine Open-Source-Anwendung zur Notizenverwaltung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wobei der zugehörige Cloud-Dienst von einem Unternehmen aus Frankreich betrieben wird. Die Anwendung ermöglicht das Erstellen, Organisieren und Synchronisieren von Notizen über verschiedene Geräte hinweg und unterstützt gleichzeitig die Nutzung lokaler Speicher sowie Drittanbieter-Clouds. Die Daten bleiben dabei vollständig in der Kontrolle der Nutzer:innen. Joplin ist plattformübergreifend nutzbar und eignet sich für private sowie professionelle Nutzung.

Wert Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Ja Desktop-App-Plattformen Windows, macOS, Linux Mobile-App-Plattformen Android, iOS Kollaboration Ja Lizenz AGPL-3.0

Preisgestaltung

Die Joplin-App selbst ist kostenlos. Die Synchronisierung über den Cloud-Dienst ist ein kostenpflichtiger Service, der ab 2,99 € pro Monat erhältlich ist.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting