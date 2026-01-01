Supernotes
Supernotes ist eine Notiz-App aus Großbritannien.
|Wert
|Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
|Nein
|Desktop-App-Plattformen
|Linux, Windows, macOS
|Mobile-App-Plattformen
|Android, iOS
|Kollaboration
|Ja
|Lizenz
|Proprietary
Preisgestaltung
Supernotes bietet einen kostenlosen Tarif an. Der einzige kostenpflichtige Tarif kostet 8 £ pro Monat.
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|my.supernotes.app
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|api.supernotes.app
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|supernotes.app
|Repräsentation
|Web
|
|Report