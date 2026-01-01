Supernotes ist eine Notiz-App aus Großbritannien.

Wert Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Nein Desktop-App-Plattformen Linux, Windows, macOS Mobile-App-Plattformen Android, iOS Kollaboration Ja Lizenz Proprietary

Preisgestaltung

Supernotes bietet einen kostenlosen Tarif an. Der einzige kostenpflichtige Tarif kostet 8 £ pro Monat.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting